A Uomini e donne, Ida Platano sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Alessandro Vicinanza, il cavaliere 38enne originario di Salerno, giunto appositamente per conoscerla qualche settimana fa. Tra i due le cose vanno a gonfie vele tanto che Alessandro ha recentemente dichiarato che Ida gli ha fatto girare la testa.

Chi è Alessandro Vicinanza, il 38enne che ha conquistato Ida Platano

Dopo la fine turbolenta della relazione con Diego Tavani, nessuno avrebbe scommesso sul fatto che Ida trovasse nel giro di poco tempo un uomo capace di farla sorridere.

Ed invece è successo. È stato l'arrivo di Alessandro in studio a farle tornare il sorriso. Classe 1983, Alessandro é originario di Salerno. Ha frequentato il liceo Scientifico per poi iscriversi alla facoltà di Economia e Commercio all'università di Fisciano. Per un periodo, ha lavorato come commercialista per poi cambiare lavoro. Attualmente infatti, è titolare di un'azienda che si occupa di addobbi floreali per eventi sempre a Salerno. Sbirciando sul suo profilo Instagram, si scopre che ha una nipotina di nome Alessandra, a cui è molto affezionato. Suo social pubblica anche molti momenti della sua vita quotidiana, come gli allenamenti in palestra o i viaggi. È anche molto amante dei cani.

A U&D Alessandro pazzo di Ida: 'Mi fa girare la testa'

Tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano la conoscenza prosegue a gonfie vele. Lo svelano sia le anticipazioni sulle ultime registrazioni, che lo stesso cavaliere sulle pagine di Uomini e donne Magazine. Il 38enne riferendosi alla dama bresciana, ha infatti dichiarato: "Ida mi fa girare la testa", confessando poi che tra loro c'è una bella alchimia, anche se per loro non è facile incontrarsi per via della distanza.

Già dalle loro prime uscite, sono scattati baci appassionati e ciò conferma il feeling che si è instaurato sin da subito tra loro. "A livello estetico è la mia donna ideale” ha inoltre confessato Alessandro, che poi ha aggiunto: "I suoi occhi sono splendidi. Ho scoperto il suo lato più solare. Ida è una donna simpaticissima".

Dopo la parentesi di Ida con Diego Tavani, finita in malo modo, ora il pubblico di Uomini e donne si augura che la dama abbia trovato la persona giusta proprio in Alessandro, lasciandosi alle spalle anche Riccardo Guarnieri.

Lite tra Alessandro e Diego: le anticipazioni di Uomini e donne

Dalle anticipazioni riguardanti le ultime registrazioni, pare che Alessandro abbia discusso in studio proprio con Diego Tavani. Non si sa cosa, abbia scatenato la lite tra Alessandro e Diego e pertanto bisognerà attendere la messa in onda della puntata su Canale 5. Cosa che avverrà molto probabilmente tra qualche giorno. Nell'attesa, proprio Alessandro, ha parlato di Diego sulle pagine del settimanale del programma.

Alessandro ha dato un giudizio su di lui convinto, che il cavaliere romano non sia credibile. Tutto perché avrebbe notato che Diego è sí tornato in studio dopo la rottura con Ida, ma non sembra propenso a cercare l'amore. Vicinanza infatti ha notato una cosa: "Sembra che non abbia fatto altro che guardare il pavimento". Che sia ancora interessato a Ida? Potrebbe anche essere, peccato che Platano ormai, abbia occhi solo per Alessandro.