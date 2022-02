Gemma Galgani continua ad essere una delle protagoniste indiscusse di Uomini e donne, costantemente al centro dell'attenzione mediatica.

La storica dama del programma dei sentimenti di Maria De Filippi in queste ore è stata difesa da sua sorella Silvana che, in una recente intervista rilasciata al magazine di U&D, non si è fatta problemi a puntare il dito contro Tina Cipollari, accusata di usare termini troppo aggressivi nei confronti di Gemma.

Silvana, la sorella di Gemma, interviene sugli scontri con Tina a Uomini e donne

Nel dettaglio, gli scontri tra Gemma e Tina continuano ad essere all'ordine del giorno nello studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

La sorella della dama torinese non ha nascosto che, soprattutto negli ultimi anni, ci sono dei momenti in cui si ritrova costretta a dover spegnere la televisione e quindi evitare di seguire il programma per non vedere come Tina sta trattando sua sorella.

"Lei non si comporta bene nei confronti di mia sorella, le dice certe cose forse qualche volta anche giuste, ma con toni e modi che non tollero", ha sentenziato la sorella di Gemma Galgani.

'Usa termini aggressivi', la sorella di Gemma sbotta e attacca l'opinionista di U&D

Insomma Silvana, pur non nascondendo che alcune volte Tina ha ragione nei pensieri che espone sul conto della dama torinese in tv, non è per niente contenta del tono e delle parole che utilizza in trasmissione, davanti comunque ad una platea di oltre tre milioni di spettatori al giorno.

Silvana ha ammesso di non gradire neppure i momenti in cui Tina svilisce sua sorella Gemma e, nel corso degli ultimi anni, ce ne sono stati diversi (dalle secchiate di acqua in studio fino al prenderla in giro con la famosa statua della mummia).

"Usa termini troppo aggressivi con lei", ha ribadito ancora la sorella di Gemma in questa intervista fiume che ha rilasciato al magazine di U&D.

Gli scontri tra Gemma e Tina infiammano Uomini e donne

Silvana non ha nascosto che, nel momento in cui si trova a dover assistere a queste scene che vanno in onda su Canale 5, spesso le viene voglia di prendere il telefono e di intervenire per poter "dirgliene quattro" a Tina Cipollari e magari affrontarla per difendere la sua amata sorella.

Ad oggi, però, la dama torinese di Uomini e donne ha dimostrato di sapersi difendere nel migliore dei modi, dato che non si è mai lasciata sopraffare dall'opinionista.

Lo "scontro" tra le due nello studio della trasmissione Mediaset è sempre stato ad armi pari e Gemma ha risposto come si deve alle provocazioni, battutine e frecciatine da parte di Tina Cipollari, spesse volte criticata duramente anche dai fan social.