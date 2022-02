Cambio programmazione sulle reti Mediaset per questa stagione televisiva 2022. Le novità riguardano in primis la conduttrice Barbara D'Urso, che tornerà in onda in prima serata con un nuovo programma ma cambierà rete di messa in onda.

Se fino a questo momento, Barbara d'Urso è stata una delle protagoniste indiscusse di Canale 5 da marzo in poi debutterà su Italia 1 con La Pupa e il Secchione Show e, per i prossimi mesi, non si esclude un suo addio definitivo da Pomeriggio 5.

Il ritorno di Barbara d'Urso in prime time: cambio programmazione Mediaset

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Barbara d'Urso comincerà il prossimo 15 marzo quando la conduttrice debutterà in prime time su Italia 1 con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, che torna in onda alla sua versione classica, con opinionisti e cast fisso.

Per l'occasione, infatti, il reality show avrà la denominazione "Show", il che sta a sottolineare il fatto che sarà un reality show a tutti gli effetti, a tratti simile al Grande Fratello Vip, dove però i concorrenti metteranno alla prova la loro cultura e la loro preparazione.

Insomma un programma molto atteso che andrà in onda il martedì sera su Italia 1 e, soprattutto, segnerà il ritorno nella fascia serale di Barbara d'Urso dopo la chiusura di Live - Non è la d'Urso, il talk show di Canale 5 che mescolava attualità, politica e spettacolo, cancellato dalla programmazione per ascolti ritenuti insoddisfacenti.

La Pupa e il Secchione Show con d'Urso su Italia 1, ma potrebbe perdere Pomeriggio 5

In attesa di scoprire come se la caverà la conduttrice napoletana in questa nuova attesissima sfida che la aspetta su Italia 1, per la prossima stagione televisiva Mediaset, potrebbe esserci anche il suo addio definitivo a Pomeriggio 5.

Stando ai retroscena riportati sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, in casa Mediaset si starebbe pensando a quello che dovrebbe essere il futuro della conduttrice partenopea in tv.

A quanto pare, infatti, l'idea principale del Biscione sarebbe quella di concentrare i volti super-noti nella fascia di prima serata, ossia quella dove si concentra il fatturato pubblicitario.

Pomeriggio 5, a rischio la conduzione di Barbara d'Urso

Di conseguenza, la conduzione di Pomeriggio 5 potrebbe passare nelle mani di un giornalista e, in questo modo, si andrebbero ad ammortizzare i costi della trasmissione.

La stesa sorte, nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset, potrebbe toccare anche a Federica Panicucci, attualmente al timone di Mattino 5, la quale da settembre potrebbe avere una nuova trasmissione in prime time, lasciando la conduzione del morning show di Canale 5.