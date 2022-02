Le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore 6 in onda giovedì 17 febbraio 2022 su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay si concentrano su Dante che, grazie a una disattenzione di Flora, ha la prova per incastrare Umberto e Vittorio. Nel frattempo, dopo che Gloria ed Ezio si sono avvicinati per una nascita inaspettata che li ha visti complici, Veronica capisce di essere sempre più estranea nella vita dell'uomo che ama. Gemma si sente tremendamente in colpa, sente nel suo cuore che è stata lei a causare tutto questo e vorrebbe confessare la verità.

Sa però che, qualora succedesse, per lei arriverebbero seri guai. Stefania, che ha cominciato a conoscere bene la sua sorellastra, ha capito da tempo che qualcosa la turba ma non può nemmeno immaginare cosa la stia aspettando.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 109 trama

C'è aria tesa a casa Amato. Salvatore pensa al suo futuro con Anna e alla vita insieme che li aspetta. Agnese, invece, non sa come fare a nascondere a Maria il fatto che Rocco l'abbia tradita. Tina è confusa: da una parte apprezza i tentativi di Sandro di riconquistarla ma dall'altro non riesce a togliersi dalla testa Vittorio.

Nel frattempo, Sandro continua a lavorare con Brivio alla scrittura per il musicarello e, ovviamente, la sua musa ispiratrice è Tina.

Flora si sveglia da sola nel letto di Umberto

Fin da quando è arrivata a Milano, Flora non ha nascosto la sua attrazione nei confronti di Umberto e lo stesso vale per il commendatore che, pur di non farla partire, le ha scritto una lettera con le spiegazioni sulla dinamica della morte di Achille.

Sarà proprio quella lettera che metterà nei guai Umberto, ignaro della reale pericolosità di Dante e Fiorenza, uniti per distruggerlo.

Romagnoli ha intenzione di soffiare Il Paradiso delle Signore a Vittorio, ma presto avrà anche l'occasione perfetta per ricattare Guarnieri.

In assenza di Adelaide, Flora e Umberto si sono lasciati andare alla passione, passando la notte insieme. La mattina seguente però, la giovane Ravasi si sveglia da sola nel letto. Il commendatore si è già alzato per continuare le sue ricerche su Adelaide, la donna che davvero ama.

Ezio e Gloria capiscono di essere ancora innamorati

Continuando con le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore in onda giovedì, Flora si lascia scappare un'indiscrezione pericolosa al Circolo, parlando proprio con Dante, che viene a sapere della lettera scritta da Umberto e del suo coinvolgimento nella morte di Achille. Ora, Romagnoli sa cosa fare. Lo sa anche Fiorenza, che metterà le mani sulla preziosa lettera e sarà pronta a ricattare Guarnieri.

Intanto, Ezio e Gloria sono sempre più vicini ed entrambi si rendono conto che il loro amore è ancora vivo. Che cosa ne sarà di Veronica? Non si esclude che possa farsi da parte, lasciando che Ezio stia con la donna che realmente ama.