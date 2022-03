Sta per convolare a nozze con il suo Lorenzo, ma non ha rinunciato a lanciare l'ennesima frecciatina velenosa all'ex fidanzato Kikò Nalli: Ambra Lombardo si è trasferita a Los Angeles all'inizio dello scorso anno ma evidentemente, prima di gettarsi a capofitto nella sua nuova vita, sente ancora il bisogno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Affermando di avere dei progetti lavorativi in cantiere di cui però è ancora prematuro parlare, Ambra ha condiviso con il settimanale Nuovo il ricordo della proposta di matrimonio ricevuta e ha raccontato cosa prevede il suo imminente futuro.

La nuova vita dell'ex gieffina a Los Angeles con Lorenzo

Ambra sta per iniziare una vita tutta nuova: se ha ormai detto addio al mondo della scuola, l'ex gieffina ha lasciato l'Italia ed è pronta a diventare moglie. 'Il mio Lorenzo è un uomo molto concreto e dopo tredici giorni che mi aveva conosciuto ha chiesto la mia mano', ha detto Lombardo, aggiungendo che la scelta di spostarsi a Los Angeles, dove convive con il fidanzato dallo scorso gennaio, è proprio legata alla carriera del giovane.

I due si sono incontrati durante una cena e hanno subito preso a frequentarsi. Lorenzo, 49 anni, avrebbe dovuto lasciare l'Italia dopo poco tempo ma, ha subito chiesto ad Ambra di diventare sua moglie. Da lì la scelta di seguirlo che comunque si coniuga bene anche con le sue aspirazioni professionali.

'A Los Angeles sono molto felice: è una città che le opportunità te le getta addosso', ha continuato l'ex professoressa che ha anche progetti in cantiere con Mediaset che la momento restano top-secret.

Ambra e la frecciata velenosa all'ex fidanzato

Ambra, proseguendo la sua intervista, non ha mancato di dedicare un pensiero, non troppo positivo, al suo ex Kikò Nalli, a suo avviso colpevole di aver combinato troppi pasticci durante la loro relazione per proteggere la famiglia.

'Secondo me lui ha bisogno di vivere una love story adolescenziale, senza promesse né progetti, ma io sono la persona più sbagliata per questo genere di cose', ha detto Lombardo lanciando la sua frecciatina all'hair-stylist che avrebbe provato a riconquistarla diverse volte dopo la rottura.

I rapporti tra Ambra e Kikò si sono interrotti in maniera definitiva la scorsa estate, secondo i racconti di lei.

L'ex marito dell'opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, ad oggi ha anche lui una nuova compagna e ha chiarito durante una recente intervista di non voler più avere nulla a che fare con la sua ex fidanzata. A quanto pare, i sentimenti che ognuno prova per l'altro, al momento, coincidono. Lombardo adesso è pronta a lasciarsi il passato alle spalle per dedicarsi al futuro marito.