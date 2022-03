Nel daytime di Amici del 21 marzo 2022, è scoppiata una clamorosa lite tra Luigi ed Alex. Il primo, allievo di Rudy Zerbi, è stato molto apprezzato durante la prima puntata del serale, riuscendo a vincere quasi tutte le prove a lui assegnate; il secondo, allievo di Lorella Cuccarini, sembra aver poco apprezzato il comportamento di Luigi durante la stessa serata, in quanto secondo lui ha ottenuto un punto in maniera scorretta, a scapito di un loro compagno.

Il guanto di sfida assegnato da Rudy Zerbi a Crytical

La discussione si è scatenata a causa di un guanto di sfida assegnato dall'insegnante Rudy Zerbi all'allievo di Anna Pettinelli, Crytical, per esaltare le doti del suo allievo Luigi.

Si trattava di un medley in cui i cantanti avrebbero dovuto cimentarsi nell'esecuzione di tre brani appartenenti a tre generi musicali diversi, tra cui la musica leggera e il rock. Il rapper Crytical non ha ritenuto di cimentarsi nella preparazione di questo medley in quanto non nelle sue corde e, supportato dalla sua coach Anna Pettinelli, non ha proprio preparato l'esibizione in vista del serale, rimettendo l'esito della sfida nelle mani della giuria.

La giuria ha ritenuto il guanto di sfida equo e ha assegnato la vittoria a Luigi

Durante la prima puntata del serale, però, la giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, ha ritenuto questo guanto di sfida equo ed era pronta ad assistere all'esibizione dei due cantanti.

Ad esibirsi, però, è stato solo Luigi in quanto Crytical non ha proprio preparato l'esibizione e quindi Luigi ha ottenuto il punto finale. Proprio l'esito di questa sfida non è andato giù ad Alex, allievo di Lorella Cuccarini, in quanto secondo lui Luigi avrebbe dovuto dire la sua opinione in merito e prendere una posizione

Scoppia la lite in casetta

Dopo la prima puntata del serale i ragazzi si sono ritrovati in casetta a discutere in merito all'esito di questa sfida.

In particolare Alex ha parlato prima con Leonardo e poi con lo stesso Luigi del guanto di sfida, in quanto secondo lui non era equo e qualcuno avrebbero dovuto esplicitarlo. Il ballerino Leonardo ha asserito che secondo lui non è di loro competenza discutere sui guanti assegnati dai professori, ma della giuria, e lo stesso pensiero è stato espresso anche da Luigi.

Successivamente Luigi è uscito fuori dalla casetta ed Alex ha continuato il discorso con lo stesso Crytical. "Non doveva proprio farlo - ha dichiarato Alex riferendosi al guanto di sfida - lui conosce la musica quindi sa perfettamente che non si trattava di un guanto di sfida equo contro un rapper. Luigi è sempre così, non prende mai una posizione e non dice le sue opinioni". Inoltre Alex ha aggiunto che, siccome Luigi non è autore di tutti i suoi pezzi, sarebbe stato il caso di lanciare un guanto di sfida contro di lui sulla scrittura in modo da mettere in difficoltà anche lui. Successivamente la produzione ha mostrato questo dialogo a Luigi che ci è rimasto molto male in quanto Alex ha parlato alle sue spalle in un momento in cui non poteva difendersi, inoltre a suo parere il cantante non deve mettersi in mezzo a discussioni che non lo riguardano. "Canti bene ma parli troppo", ha concluso Luigi rivolgendosi al suo compagno.