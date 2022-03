Dopo la seconda puntata del serale di Amici 21, la ballerina sarda Carola Puddu ha avuto un momento di sconforto. L’allieva di Alessandra Celentano, infatti, non è riuscita a ottenere il punto dalla giuria durante le sfide affrontate nella parte serale del programma e ha cominciato a temere di essere la prossima eliminata.

Una volta rientrata in casetta, la ballerina di danza classica si è confrontata con Albe, Nunzio, Serena e LDA. La prima persona che ha provato a consolare la ballerina sarda è stato proprio Albe, il quale ha tentato di convincere Carola che non è il punto preso durante la sfida, a determinare la bravura di una ballerina.

Carola Puddu: ‘Non voglio uscire con dei rimpianti’

La ballerina di danza classica Carola Puddu non è riuscita a trattenere le lacrime, dopo la seconda puntata del serale di Amici 21 ed è entrata in una profonda crisi. L’allieva della Celentano si è confrontata con gli altri allievi e ha confessato: “Mi dispiace che non si sia visto il mio impegno. Sono contenta di come ho ballato. Mi sento l’anello debole della mia squadra, perché non riesco mai a fare dei punti” e ha aggiunto: “Non voglio uscire con dei rimpianti”.

Carola ha spiegato ai suoi compagni di essere molto dispiaciuta, per non essere riuscita a mettere in pratica il lavoro svolto in maniera eccelsa e a tal riguardo ha dichiarato: “Mi faccio i conti e penso che la prossima ad uscire sarò io".

Nunzio a Carola: ‘Sei straversatile’

Nunzio Stancampiano ha cercato di tranquillizzare subito Carola riguardo la sua paura di non aver eseguito correttamente la prova di samba. In merito a ciò, il ballerino siciliano ha dichiarato: “Una ballerina di classico, non potrà mai ballare il samba come hai fatto tu, sei straversatile”.

Subito dopo anche la ballerina Serena Carella ha tentato di rasserenare Carola e rivolgendosi a lei ha dichiarato: “Ti ho vista attiva, felice e bella. Hai ballato benissimo, fidati di me. Una volta che ti senti bene, lo vede anche chi ti guarda".

Amici 21, LDA: ‘Qua va avanti chi è forte’

In seguito anche gli altri allievi della scuola di Amici hanno provato a consolare Carola.

LDA ha usato parole sincere nei confronti della ballerina: “Se tu pensi di essere l’anello debole esci domani. Qua va avanti chi è forte, chi è forte moralmente, chi è forte a ballare, chi è espressivo”. Inoltre LDA ha tentato di spronare non solo Carola, ma tutti i presenti e ha aggiunto: "Un cantante non è solo voce, un cantante è un'insieme di cose. Siamo tutti diversi e siamo tutti bravi, altrimenti non stavamo ad Amici".

Negli ultimi giorni sui social, intanto, sono circolate alcune voci, riguardo una possibile futura partecipazione di Carola Puddu a Uomini e Donne, come tronista. Al momento, però, l'ipotesi dei fan rimane tale e non ci sono ancora conferme a riguardo.