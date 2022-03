Dopo mesi di lunga attesa Brave and Beautiful tornerà in onda su Canale 5 al termine di Love is in the air. Archiviate le vicende di Eda Yildiz e Serkan Bolat, a partire da mercoledì 6 aprile alle ore 16:50 la serie turca con Kıvanç Tatlıtuğ e Tuba Büyüküstün ripartirà da dove si è interrotta lo scorso settembre. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 6 all'8 aprile rivelano che Tahsin chiederà a Sühan di mantenere la promessa fatta, cioè divorziare da Cesur Alemdaroğlu.

Il ritorno di Brave and Beautiful dal 6 aprile su Canale 5: dove erano rimaste le trame

La serie Brave and Beautiful riprenderà dal momento in cui Tahsin (Tamer Levent) è messo con le spalle al muro da Korhan (Erkan Avcı), Sühan (Tuba Büyüküstün) e Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ). Nell'ultima puntata la designer, stanca dei continui scontri tra Alemdaroğlu e il padre, ha deciso di allontanarsi dal marito. Intanto, mentre Tahsin stava per essere dimesso, la moglie Adalet (Nihan Büyükağaç) è andata in carcere a fare visita al fratello Riza (Yiğit Özşener). Nel frattempo, Korhan è andato a prendere il padre. Con la scusa di accompagnarlo a casa, il giovane ha architettato, insieme a Cesur e alla sorella, di fargli ammettere di essere responsabile degli omicidi del direttore dell’orfanotrofio e di Hasan Karahasanoğlu.

Tahsin ha dichiarato di essere pronto a raccontare ogni cosa, ma Sühan ha dovuto, in cambio, promettere di divorziare da Alemdaroğlu.

Anticipazioni Brave and Beautiful 6-8 aprile: Tahsin chiede a Sühan di mantenere la promessa

Il 6 aprile tornerà in onda su Canale 5 Brave and Beautiful. La prima settimana di programmazione prevederà soltanto tre appuntamenti, ma dall'11 aprile partirà la regolare messa in onda dal lunedì al venerdì.

Le anticipazioni delle prime tre puntate dal 6 all'8 aprile rivelano che Tahsin chiederà a Sühan di mantenere la promessa fatta, ossia di divorziare da Cesur. Anche dopo aver ricevuto la convocazione, però, l'uomo non si presenterà all'udienza. Nel frattempo, a casa Korludağ, Cahide (Sezin Akbaşoğulları) preparerà un discorso da fare al marito Korhan.

L'intento della donna è riuscire a farsi perdonare per tutte le bugie raccontate. Inaspettatamente, però, Hülya (Zeynep Kızıltan) si presenterà alla villa. Dal confronto tra le due complici emergerà che Cahide non vuole più il bambino della Yıldırım. Furiosa per ciò che avrà appreso, quest'ultima si precipiterà in azienda da Korhan per raccontargli tutta la verità. Non sarà difficile provare che non sta mentendo. Infatti, la donna farà ascoltare al figlio di Tahsin le registrazioni delle conversazioni tra lei e Cahide che dimostreranno l'inganno messo in piedi dalla moglie.