Si avvia ormai alla conclusione la sesta stagione della fortunata serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci saranno interessanti colpi di scena.

In particolar modo, l’attenzione sarà puntata sulle vicende che ruotano attorno al personaggio di Stefania Colombo, la quale ha da poco scoperto che sua madre è ancora viva ed è Gloria Moreau.

Il Paradiso delle Signore, episodi al 1º aprile: Gemma cerca di far riavvicinare Gloria e Stefania

Stefania, dopo essere stata ospite in villa Guarnieri, ha deciso di chiedere ospitalità alle sue amiche per non dover ritornare in casa Colombo.

Non potendo confessare la verità sulle reali ragioni che l’hanno portata ad allontanarsi dalla sua famiglia, Stefania fa credere ad Irene Cipriani e Maria Puglisi che il motivo per cui non voglia tornare a casa sia legato ad un acceso diverbio che ha avuto con suo padre, Ezio Colombo.

Una volta rientrata al lavoro, Stefania affronta un primo confronto, dopo la scoperta della verità, con la sorellastra Gemma Zanatta.

In seguito, ringrazia Marco di Sant’Erasmo per tutto quello che ha fatto e lo esorta a dedicarsi maggiormente a Gemma, evitando di preoccuparsi per lei.

Nel frattempo, Gloria Moreau decide di ammettere le sue colpe con la figlia, nella speranza di poter essere, se non del tutto compresa, quantomeno perdonata, ma viene nuovamente rifiutata bruscamente da Stefania.

Gemma, dispiaciuta per la situazione, tenta perciò di far riavvicinare Stefania e Gloria, ma con scarsi risultati perché la ragazza è del tutto intenzionata ad estromettere totalmente sua madre dalla sua vita.

Gemma viene invitata a cena a villa Guarnieri

Gloria esorta Ezio a cercare di appianare e recuperare il rapporto con la figlia.

Veronica Zanatta ha invece un’idea per fare chiarire Ezio e Stefania.

Grazie all’aiuto di Gemma e Gloria, Ezio riesce ad avere finalmente un confronto con la figlia.

In seguito all’emozionante incontro con il padre, la ragazza si confida nuovamente con Marco.

Subito dopo, però, Stefania ha un altro aspro confronto con la signorina Moreau.

Intanto, Gemma riceve un invito a cena in villa Guarnieri da parte di Marco. Qui scopre, per puro caso, che Stefania è stata ospite lì durante la sua fuga: non prende bene questa notizia. Dopo cena si presenta a casa di Irene e Maria per affrontare la sorellastra, la quale le confessa di essere stata ospite da Marco nel periodo in cui tutti credevano che lei fosse dalla zia Ernesta.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 1 aprile: Stefania lascia la redazione

Gemma non rivela nulla del suo diverbio con la sorellastra ad Ezio e Veronica; a Stefania, invece, non dà alcuna possibilità di spiegare le sue ragioni.

Per questo motivo, quest’ultima decide di parlare con Marco per informarlo del fatto che Gemma sia a conoscenza di tutta la verità.

Per dimostrare alla sorellastra di non aver agito in malafede, sceglie, a malincuore, di lasciare la redazione, per non lavorare più fianco a fianco con il fidanzato di Gemma.

Nel frattempo, Marco confida a Flora Gentile i suoi problemi sentimentali con la Zanatta.

Irene crede che Stefania abbia lasciato la redazione per un motivo ben preciso: sospetta che la sua amica sia attratta dal fidanzato di Gemma.

Marco è convinto che Stefania nutra un sentimento per lui, ma quest’ultima nega categoricamente.

Gemma, invece, fa una proposta a sua madre e ad Ezio che sembra avere l’apparente intento di riunificare tutta la famiglia.

Intanto, al Paradiso delle Signore, Stefania subisce passivamente l’atteggiamento aggressivo di Gemma, per questo motivo Irene la esorta a reagire.

In seguito, la ragazza si trova a partecipare ad una cena, organizzata in casa Colombo, a cui è presente anche Marco in qualità di ‘ospite speciale’.

Finita la cena, Marco si reca da Stefania, a casa di Irene e Maria. Qui vengono sopraffatti da un’emozione travolgente che non riescono più a nascondere.