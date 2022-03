Lulù Selassié e Davide Silvestri sono ai ferri corti. Al termine della 46ª puntata del GF Vip, la principessa si è sfogata con Barù in merito alla discussione che ha avuto con l'attore milanese.

In lacrime, la 23enne ha affermato che Davide sta rovinando la sua immagine.

La lite in diretta

Da qualche settimana a questa parte, Lulù e Davide non si sopportano. Nonostante i due abbiano più volte cercato un chiarimento, nel corso delle puntate serali del GF Vip hanno continuato a punzecchiarsi. In particolare, Silvestri non ha gradito le nomination ricevute dalla coinquilina.

Durante l'appuntamento del 3 marzo del Grande Fratello Vip, i due vipponi hanno avuto un nuovo botta e risposta al vetriolo. Davide si è domandato perché Lulù chieda spesso rispetto quando, in realtà, è proprio lei a non comportarsi bene con gli altri. L'attore, infatti, ritiene che la principessa sia una grande maleducata.

Selassié ha ribattuto dicendo al coinquilino lombardo che non deve permettersi di darle della maleducata. Subito dopo ha definito Davide un falso perché per cinque mesi ha evitato di esporsi per non ritrovarsi in nomination.

Lo sfogo della principessa

Durante la notte del 3-4 marzo, la principessa ha commentato quanto accaduto in puntata con Barù, sparando a zero su Davide: "Non ce la faccio più".

Secondo la 23enne, Silvestri non fa altro che metterla in cattiva luce in vista della finale del GF Vip: "Non ce la faccio più. Sta rovinando la mia immagine". Di conseguenza, ha precisato che non intende accettare determinati comportamenti nei suoi confronti.

Lulù ha confidato a Barù che ogni volta che c'è un litigio viene data la colpa a lei.

In merito all'amicizia tra il nipote di Costantino della Gerardesca e Davide, ha affermato: "Spero che non lo frequenterai fuori di qui".

La principessa ha spiegato al food influencer che Davide ha sempre agito di strategia al GF Vip, aggiungendo che se fosse arrivato prima in casa se ne sarebbe accorto anche lui. La 23enne ha poi sottolineato che Silvestri ha subito stretto amicizia con Alex Belli e Soleil Sorge ma, nonostante ciò: "Non è mai stato riconoscente".

Riferendosi sempre a Davide, Lulù ha chiosato: "Mi ha detto che sono maleducata, ma come si permette?".

Il tentativo di mediazione di Barù

Barù ha cercato di tranquillizzare Lulù, dicendole innanzitutto che durante la puntata non ha fatto una bella figura sia per come si è comportata con Jessica, sia per come ha discusso con Davide, al quale non ha dato la possibilità di parlare.

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha poi detto alla 23enne che deve vedere pensare alle cose belle che ha vissuto al GF Vip: "Qui dentro hai trovato Manuel, che è un uomo pazzesco".

Nonostante le belle parole di Barù, Lulù è rimasta ferma sulle sue idee: "Sono stata massacrata".