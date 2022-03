Cresce l'attesa per la registrazione della prima puntata del serale di Amici 21. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda anche quest'anno in prime time con un nuovo ciclo di appuntamenti, che settimana dopo settimana porteranno alla proclamazione dei finalisti e del vincitore assoluto.

La messa in onda della prima puntata è fissata per sabato 19 marzo, ma la registrazione dello show avverrà con qualche giorno di anticipo, precisamente giovedì 17 marzo.

In vista di questa puntata d'esordio, Lorella Cuccarini potrebbe non essere presente fisicamente in studio, complice il nuovo impegno con Striscia la notizia.

Serale Amici 21, registrazione prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata di Amici 21 rivelano che lo show andrà in onda da sabato 19 marzo, per nove settimane, nel prime time di Canale 5.

Anche quest'anno ci sarà un meccanismo di sfide a squadre, che saranno capitanate dai seguenti prof: Cuccarini-Todaro, Zerbi-Celentano e Pettinelli-Peparini.

Spetterà poi alla giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia decretare i nomi dei concorrenti che, di volta in volta, verranno eliminati dal cast del talent show, fino ad arrivare ai finalisti ufficiali di questa ventunesima edizione.

Lorella Cuccarini a rischio per la prima registrazione di Amici 21

Tuttavia, anche quest'anno Amici 21 non andrà in onda in diretta tv su Canale 5. Il serale del talent show condotto da Maria De Filippi verrà registrato prima e quest'anno la registrazione della prima puntata è fissata per il 17 marzo.

Ebbene, per quel giorno Lorella Cuccarini avrà un duplice impegno professionale: non solo la registrazione della prima puntata di Amici 21, ma anche l'appuntamento in access prime time con Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci.

In queste ore, infatti, è stato annunciato che dal 16 al 19 marzo Lorella Cuccarini sarà la nuova conduttrice di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti.

Lorella Cuccarini tra Amici 21 e Striscia la notizia: a rischio la prima registrazione del serale

La showgirl e conduttrice, quindi, prenderà per qualche giorno il timone del tg satirico e questo suo impegno andrà a cozzare con quello legato alla trasmissione di Maria De Filippi.

Mentre Amici 21 va in onda da Roma, Striscia la notizia viene trasmesso da Milano e in rigorosa diretta su Canale 5. Tenendo conto che la registrazione del serale è prevista nel pomeriggio, Cuccarini non riuscirebbe in tempo a lasciare la Capitale per tornare a Milano e condurre Striscia.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che Lorella possa non essere presente alla prima puntata del serale di Amici 21 e magari collegarsi dallo studio di Striscia la notizia, dove in serata sarà al timone di una nuova puntata.