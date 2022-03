Sorprendenti colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Love is in the air, che i telespettatori avranno modo di vedere dal 21 al 25 marzo sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Eda organizzerà una festa a sorpresa per Serkan Bolat. Kerem, invece, verrà incolpato di aver rubato un anello appartenente ad Aydan.

Anticipazioni Love is in the air, puntate 21- 25 marzo: Kerem chiede in sposa Aydan

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le prossime puntate previste da lunedì 21 a venerdì 25 marzo, rivelano che Kemal e sua madre Yadigar si recheranno alla tenuta di Eda per chiedere in sposa Aydan.

Intanto, Kerem scoprirà di aver ottenuto l'ingresso all'università grazie alla borsa di studio, che però copre solo il 75% dei costi. Anche Serkan e i suoi soci dovranno affrontare alcune ristrettezze, visto che saranno obbligati a rinunciare all'acquisto di un nuovo edificio per il cambio della sede dell'Art Life.

Ayfer proporrà a Melo di mettere alla prova Burak, mentre Aydan lascerà l'anello di fidanzamento sul tavolo del giardino. Can, a questo punto, prenderà il prezioso anello per chiedere in sposa Kiraz. Kerem, invece, sarà alla disperata ricerca di soldi per iscriversi all'università. Infine Serkan ed Engin avranno pareri diversi sul matrimonio di Aydan.

Aydan sospetta che Kerem le abbia rubato il suo anello

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Kerem confiderà a tutti di aver risolto il problema economico. Ed ecco che Aydan inizierà a sospettare che il ragazzo le abbia rubato il suo anello. In realtà, i fan scopriranno che è stato Burak ad aiutare economicamente il giovane architetto in cambio dell'assoluto silenzio sulla faccenda.

Eda, intanto, si sentirà soffocare dai modi iperprotettivi di Serkan dopo la scoperta dell'arrivo di un figlio maschio. Per questa ragione, la donna cambierà ginecologico con uno di sua fiducia. A tal proposito, la Yildiz sceglierà di partorire in acqua: purtroppo però, la scelta sarà disapprovata da suo marito.

Eda organizza una festa a sorpresa per Serkan

Kerem, invece, sarà talmente offeso dalle accuse di Aydan da rinunciare agli studi universitari e cercare lavoro in un'altra città. Nel frattempo, Eda (Hande Ercel) organizzerà una festa a sorpresa per Serkan (Kerem Bursin) dopo aver scoperto di essersi dimenticata del giorno del suo compleanno. Per questo motivo, Melo aiuterà Ayfer (Evrim Doğan) e il barista Burak ad organizzare l'evento per festeggiare il famoso architetto.

Insomma, ci attendono tanti colpi di scena in queste ultime puntate della Serie TV turca, diventata in poco tempo un vero e proprio fenomeno in Italia.