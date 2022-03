Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa il 21 marzo preannunciano nuovi colpi di scena. Stefania deciderà di restare a casa di Maria e Irene, le quali credono che la ragione del suo trasferimento sia legata a un diverbio con il padre. Tra Gemma e la giovane Colombo ci sarà un primo confronto dopo la scoperta della vera identità di Gloria. La giovane Colombo, inoltre, ringrazierà Marco per quanto ha fatto per lei negli ultimi tempi.

La ragazza spingerà il collega a dedicarsi a Gemma, senza preoccuparsi più per lei. Gloria, al contempo, cercherà di spiegare le sue ragioni alla figlia, tuttavia otterrà un nuovo rifiuto. Il rapporto professionale fra Romagnoli e Conti continuerà a essere burrascoso, tanto da creare tensioni in tutta l'azienda.

Il Paradiso, trama 21 marzo: la giovane Colombo avrà un confronto con Gemma

Stando alle anticipazioni, la nuova settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore si aprirà con Stefania decisa a non far ritorno a casa. La ragazza non se la sente ancora di affrontare tutta questa situazione, e per questo motivo preferisce continuare ad alloggiare dalle sue amiche. Le ragazze, intanto, non sono a conoscenza del reale motivo che ha spinto l'amica a lasciare la casa paterna.

Difatti attribuiscono la fuga di Stefania a un litigio con Ezio. La giovane Colombo, dopo aver appreso la verità riguardo a Gloria, avrà un primo confronto con Gemma, la quale le chiederà scusa per averle mentito.

Il Paradiso delle Signore, episodio 21/3: Gloria respinta dalla figlia

Dopo aver parlato con Gemma, Stefania avrà un colloquio anche con Marco.

La Venere ringrazierà il giornalista per tutto ciò che ha fatto per lei nell'ultimo periodo, cogliendo l'occasione per ricordargli di essere fidanzato con Gemma. La ragazza, infatti, invoglierà Marco a trascorrere più tempo con Gemma, senza curarsi troppo di lei.

Gloria, al contempo, deciderà di fare un passo avanti per cercare di recuperare il rapporto con la figlia.

La speranza della donna è quella non di essere perdonata, ma quanto meno compresa. Nonostante la capocommessa de Il Paradiso spieghi le sue ragioni, non riuscirà a riavvicinarsi a Stefania, la quale rifiuterà ancora una volta la madre.

Il Paradiso, puntata 21 marzo: Dante e Vittorio ai ferri corti

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 marzo, si assisterà a un nuovo scontro fra Dante e Vittorio. Questi continui artriti creeranno un'aria di tensione all'interno del grande magazzino. Anna, intanto, confiderà a Beatrice di avere dei dubbi riguardo al futuro del suo rapporto con Salvatore.