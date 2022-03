Cresce l'attesa per la nuova edizione del serale di Amici 21 ed emergono i primi retroscena su quello che sarà il cast di quest'anno.

Maria De Filippi riaprirà le porte del seguo seguitissimo talent show il prossimo sabato 19 marzo con la messa in onda della prima puntata di questa ventunesima edizione. Ma chi saranno i giudici dello show? A quanto pare, stando agli ultimi retroscena sul talent, dovrebbe esserci il ritorno in scena di Stefano De Martino.

Amici 21, anticipazioni: ecco quando parte il serale su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni sul serale di Amici 21 rivelano che tutti gli allievi che erano riusciti a confermare la loro presenza nelle ultime puntate del pomeridiano di quest'anno, sono stati ammessi al serale.

Il prossimo 19 marzo, quindi, il pubblico di Canale 5 avrà modo di ritrovare Lda, Calma, Nunzio, Christian, Aisha e tutti gli altri allievi di questa edizione che si sfideranno per cercare di arrivare quanto più lontano possibile e cercare così di arrivare, passo dopo passo, alla finalissima.

Ma chi saranno i giudici di quest'anno? Chi c'è nel cast del serale di Amici 21?

Al momento trapelano un po' di retroscena su quelle che sarebbero le trattative che Maria De Filippi starebbe portando avanti assieme al suo team di autori.

Retroscena cast e giudici Amici 21 serale: De Filippi tenta il 'colpaccio'

Ebbene, sembrerebbe ormai certo il ritorno in giuria di Stefano De Martino, già "mattatore" della passata edizione del serale.

Sebbene sia un volto Rai, pare che Stefano De Martino non sia riuscito a dire "no" a Maria De Filippi, al punto che avrebbe rifiutato la conduzione della nuova edizione di "Made in Sud", lo show comico di Rai 2 che aveva già avuto modo di condurre in passato.

La conduttrice di Amici 21, però, starebbe tentando il colpaccio: portare al serale di quest'anno anche la showgirl Belen Rodriguez e in tal modo cavalcare l'onda del Gossip, dato che si ritroverebbe in studio col suo ex marito Stefano.

Belen e Stefano De Martino insieme al serale di Amici 21?

A quanto pare, infatti, come testimoniato dalle paparazzate uscite sui giornali di gossip, tra Stefano De Martino e Belen sarebbe in corso un riavvicinamento e, la coppia più chiacchierata del momento, potrebbe "ricongiungersi" proprio nello studio del talent show di Maria De Filippi.

La showgirl, infatti, potrebbe essere una presenza fissa di quest'anno.

In attesa di scoprire se questa trattativa andrà in porto, i retroscena sul serale di Amici, rivelano che per quanto riguarda i giudici di quest'anno si starebbe pensando anche a Giorgia, la cantautrice romana che sicuramente sarebbe all'altezza della situazione.

La terza componente della giuria di questa ventunesima edizione, inoltre, potrebbe essere l'attrice Giulia Michelini, indimenticata Rosy Abate della fiction Mediaset.