La ventesima edizione del serale di Amici è cominciata da due settimane e i concorrenti si stanno giocando il loro posto in finale durante le gare previste nelle puntate. Durante le prime due puntate ci sono state già delle eliminazioni (quattro in totale) e ad avere la peggio sono stati i cantanti Calma e Gio Montana e i ballerini Christian e Alice. A giudicare le loro sfide sono i membri della giuria tecnica composta da Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. I guanti di sfida, lanciati in settimana dai professori, nei confronti degli allievi delle squadre avversarie, fanno molto discutere ed in particolare quelli lanciati dalla maestra Alessandra Celentano, soprattutto verso Serena e Nunzio.

Il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano a Serena

Negli ultimi giorni ha fatto molto discutere i ragazzi durante i daytime, un guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano alla allieva di Raimondo Todaro, Serena. Si tratta di una coreografia in cui la ballerina dovrà cimentarsi in un assolo di modern avendo al piede da una parte una scarpa da tennis e dall'altra una punta di danza classica. Nella lettera di spiegazione sulla prova, la maestra Celentano ha dichiarato che la coreografia vedrà contrapposte Carola, sua allieva, e Serena. Inoltre la professoressa ha aggiunto che questa sfida è considerata da lei equa in quanto anche Serena ha studiato danza classica e quindi dovrebbe sapere indossare le punte.

D'altro canto anche Carola avrà delle difficoltà in quanto non ha mai ballato con due scarpe di diverso tipo ai piedi.

La reazione di Serena

L'allieva di Todaro, quando ha guardato la coreografia e letto la lettera della maestra, ha avuto da obiettare che innanzitutto non si tratta di una coreografia di modern ma di neoclassico quindi la sua avversaria sarebbe avvantaggiata.

In secondo luogo, è scoppiata in lacrime in quanto non ha mai indossato le punte e ritiene che questo atteggiamento della maestra sia esagerato. "Non ne posso più - ha dichiarato Serena - ora basta, questo è accanimento e cattiveria, è dall'inizio dell'anno che la maestra cerca di mettermi in difficoltà". Secondo Serena la maestra rimarca da troppi mesi che il suo fisico non è adatto per svolgere il mestiere di ballerina e tutte le sue azioni sono tese a dimostrare questo.

Le parole di Carola

Infine Carola, l'allieva della maestra Celentano, ha subito un attacco da parte di Serena in quanto aveva sostenuto che si trovava anche lei in difficoltà per tale coreografia. "Per una volta che espongo il mio pensiero non va bene" ha dichiarato Carola, in quanto Serena sosteneva che lei era avvantaggiata e che eseguirà in modo ottimale la coreografia con una sola prova in sala.