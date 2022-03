Alfonso Signorini ha deciso di rispondere ad una lettrice del settimanale 'Chi', che il conduttore dirige, sulla questione relativa alle frasi di Ilary Blasi pronunciate nel corso della prima puntata dell'Isola dei Famosi 2022. La moglie di Francesco Totti, parlando con Vladimir Luxuria, concorrente prima poi opinionista e infine inviata del reality, ha dichiarato: "Ti manca solo di condurlo" per poi aggiungere: "Da opinionista a condurre è proprio un attimo, credimi, che lo so bene". Per alcuni fan, sui social, si trattava di una frecciatina rivolta a Signorini.

Questo perché precedentemente, durante la finale del Gf vip, in cui era ospite per lanciare proprio la nuova stagione dell'Isola, aveva dichiarato: "Alfonso ti devo fare i complimenti, sei stato bravissimo e coraggioso. Però ora basta, il pubblico non ce la fa più. Ti prego da stasera sparisci! Trovati un hobby, prendi un cane, fai qualcosa, però sparisci". Signorini però ho ribadito che non c'era malizia nelle sue parole e che non si trattava di una frecciatina ma di una battuta tra amici.

Signorini e Blasi: il percorso comune

I due hanno condiviso assieme varie edizioni del Grande Fratello Vip fin quando le loro strade si sono separate. L'ex letterina di 'Passaparola' è passata al timone dell'Isola dei Famosi.

Il direttore della rivista 'Chi', invece, che ha ricoperto per molti anni il ruolo di opinionista del GF Vip è divenuto il conduttore da tre edizioni. Il Reality Show che racconta le gesta dei coinquilini della casa più spiata d'Italia è terminato il 14 marzo 2022 con il successo di Jessica Selassié. Signorini non ha voluto alimentare polemiche ed ha detto di seguire il consiglio che Ilary gli ha dato nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello.

Signorini risponde ad una lettrice

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini aveva dedicato uno spazio in studio ad Ilary Blasi per promuovere l'edizione in corso dell'Isola dei Famosi. Anche in quella circostanza, seppur sorridendo, la conduttrice aveva fatto una battuta rivolta all'ex opinionista.

E così, a distanza di qualche giorno è giunta la replica del 57enne sul numero in edicola del settimanale che dirige. In particolare, Signorini ha risposto ad una lettera di una sua lettrice che ha riportato la dichiarazione di Ilary Blasi nel corso dell'Isola. Signorini ha voluto dribblare qualsiasi tipo di polemica.

Le parole di Alfonso Signorini

Non vi è, dunque, nessun tipo di rancore fra i conduttori dei due reality show di Canale 5 che si sono passati il testimone. Se il Grande Fratello Vip 6 ha tenuto compagnia ai telespettatori da settembre fino a metà marzo, ora è il turno dell'Isola dei Famosi 2022. Alfonso Signorini, sulle pagine del settimanale 'Chi', in edicola da ieri, mercoledì 30 marzo, ha replicato alle parole di Ilary Blasi rispondendo ad una lettrice.

Dopo aver sottolineato che con la moglie di Francesco Totti si conoscono da molti anni, il 57enne milanese ha affermato con convinzione che non ha visto nessun tipo di malizia o cattiveria nelle parole di Ilary Blasi. Signorini ha aggiunto: "Al GF mi ha consigliato quello che io stesso avevo deciso da un pezzo: sparire". Proseguendo, Alfonso ha risposto alla lettrice dichiarando che per ben sei mesi è stato alla guida di un programma in diretta per due sere a settimana con puntate di oltre quattro ore con un rischio elevatissimo di sovraesposizione. Insomma, il conduttore del GF Vip ha utilizzato la massima diplomazia per spegnere sul nascere possibilità di polemiche dopo le parole di Ilary.