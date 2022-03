Domenica 6 marzo ultima puntata del pomeridiano di Amici 21 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che questa sarà l'ultima occasione per gli allievi che sono rimasti in gara di conquistare l'accesso al serale, in onda da sabato 19 marzo in prime time.

Occhi puntati in primis su Luca D'Alessio (in arte Lda) e su Christian: riusciranno a conquistare la fatidica maglia d'oro per lo show di prima serata? Vi aggiorniamo in diretta con tutte le anticipazioni dalla registrazione di questa nuova puntata di Amici 21, in onda domenica 6 marzo dalle 14:00, su Canale 5.

Anticipazioni Amici 21, puntata 6 marzo: ecco chi è stato ammesso al serale

Le anticipazioni di questa nuova registrazione di Amici 21, che sarà trasmessa domenica 6 marzo rivelano che tutti i concorrenti sono stati ammessi allo show serale.

Lda, quindi, così come Christian hanno conquistato la maglia d'oro di accesso allo show di prima serata. Insieme a loro sono passati anche: Alice, Leonardo, Nunzio, Gio Montana, Crytical, Calma e Luigi.

Tra gli ospiti di questa settimana, il cantautore Michele Bravi e Cristiano Malgioglio, che ha giudicato la gara delle Cover, la quale è stata vinta da Gio Montana, seguito da Luigi, Crytical, Lda e Calma.

In studio, poi, è arrivato anche Beppe Vessicchio che ha stilato una nuova classifica.

Al primo posto ha piazzato Lda, seguito da Calma, Giò Montana e da Crytical.

Per quanto riguarda, invece, la gara di ballo giudicata da Kledi, la classifica finale ha visto al primo posto Alice, seguita da Christian, Leonardo e Nunzio.

Presentato il direttore artistico del serale: anticipazioni Amici 21 del 6 marzo

La gara Oreo di questa settimana, invece, è stata vinta da Albe mentre quella Tim ha visto trionfare Alex.

Le anticipazioni di questa nuova puntata di Amici 21 in onda domenica 6 marzo, rivelano che nel corso della registrazione c'è stata anche la presentazione del nuovo direttore artistico del serale.

Trattasi di Stéphane Jarny, che per tutta la durata dello show sarà accompagnato dal ballerino e coreografo Christian Lo Presti (come è già accaduto lo scorso anno).

Anticipazioni Amici 21, domenica 6 marzo 2022: ultimi accessi al serale

Nel dettaglio, le anticipazioni su Amici 21 di domenica 6 marzo rivelano che ci saranno le ultime sfide per i cantanti e i ballerini che ancora non hanno conquistato la maglia valida per il passaggio al serale di questa edizione.

Tra gli ospiti che arriveranno in studio per giudicare gli allievi, ci sarà il ballerino e coreografo Kledi, che darà il suo giudizio sui concorrenti che sono rimasti in gara e che daranno il meglio di loro stessi per l'ambito posto al serale.

Grande attesa, per i fan del talent show, di scoprire le sorti di Christian, dopo che aveva minacciato di abbandonare per sempre la scuola e quindi si rinunciare alla conquista della maglia d'oro.

Lda 'dentro o fuori' dal serale di Amici 21: anticipazioni domenica 6 marzo

Tra i verdetti più attesi di questa nuova puntata in onda il 6 marzo, vi è anche quello su Lda: il giovane cantante, malgrado i successi ottenuti in queste settimane, non ha ancora convinto al 100% Rudy Zerbi per il passaggio al serale.

Quella di questa settimana, quindi, sarà la sua ultima occasione per convincere Zerbi e per fargli cambiare idea.

Riuscirà ad avere la meglio? I fan di Lda sperano vivamente di sì, così da poterlo vedersi esibire nello show di prima serata di Amici 21, in programma da sabato 19 marzo su Canale 5.