Le anticipazioni sui palinsesti Rai, per i mesi di aprile e maggio, rivelano che ci sarà spazio ancora una volta per le fiction. Tanti i titoli previsti nella programmazione in prima serata della rete ammiraglia Rai, tra cui spicca il ritorno di Don Matteo 13.

Spazio anche ad alcune novità come nel caso della nuova fiction Letizia Battaglia, mentre su Rai 2 ci sarà la seconda stagione della Serie TV Volevo fare la rockstar.

Il ritorno di Don Matteo 13: anticipazioni fiction Rai aprile - maggio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai che saranno trasmesse tra aprile e maggio 2022 rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate di Don Matteo 13.

La fiction con protagonista Terence Hill tornerà in onda nello slot di prima serata al giovedì sera.

Una serie decisamente molto attesa dal pubblico, dato che questa volta ci sarà l'uscita di scena di Terence Hill, che lascerà le redini della fiction nelle mani di Raoul Bova.

Quello di Terence Hill, però, potrebbe non essere un addio definitivo, dato che gli spettatori non assisteranno alla morte del prete più famoso del piccolo schermo, bensì una semplice uscita di scena e non si esclude che Don Matteo possa tornare successivamente in un'altra stagione della fiction.

Montalbano torna in onda su Rai 1

Le anticipazioni sulle fiction Rai previste tra aprile e maggio 2022 rivelano che ci sarà spazio anche per la riproposizione di alcuni primi film storici della saga de Il Commissario Montalbano con protagonista Luca Zingaretti.

I film verranno riproposti per la prima volta in versione restaurata, a distanza di oltre vent'anni dalla prima messa in onda sul piccolo schermo.

Tra le novità previste in questa stagione primaverile, invece, spicca la nuova fiction dal titolo Letizia Battaglia.

La vita della fotografa palermitana, simbolo dell'emancipazione femminile, sarà al centro di questa nuova mini-serie destinata alla prima serata della rete ammiraglia Rai.

Da Romanzo Radicale a Volevo fare la rockstar 2: anticipazioni fiction aprile-maggio

Le anticipazioni sulle prossime fiction previste tra aprile e maggio rivelano che ci sarà spazio anche per il debutto di Romanzo radicale, una nuova serie con Andrea Bosca, che si ritroverà a vestire i panni di Marco Pannella.

Su Rai 2, invece, tra aprile e maggio 2022, è prevista la messa in onda della seconda stagione di Volevo fare la rockstar.

Dopo il buon successo della prima stagione, seguita da una media di oltre un milione e mezzo di spettatori, la Rai ha scelto di produrre nuove puntate della fiction che occuperà la prima serata della seconda rete Rai durante la stagione primaverile.