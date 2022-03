Il Grande Fratello Vip 6 si avvia verso la fase finale di questa edizione e nelle ultime ore i concorrenti hanno immaginato cosa potrebbe succedere adesso che si spegneranno i riflettori sul Reality Show e potranno tornare alla loro vita di sempre.

Davide e Barù si sono ritrovati ad affrontare l'argomento in sauna e la reazione del nipote di Costantino Della Gherardesca non è passata inosservata, dato che con poche parole ha "stroncato" il suo compagno di gioco Davide Silvestri. Una frecciatina che non è passata inosservata neppure ai fan social del reality show Mediaset.

Davide e Barù parlano del dopo Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Davide e Barù si sono ritrovati a parlare del dopo reality e di quello che potrebbe accadere una volta che terminerà questa sesta edizione del GF Vip, la cui finalissima è prevista per la serata del 14 marzo.

Barù, che è stato accusato da Soleil di essere caduto nella trappola "acchiappa-clip", ha subito precisato che lui tornerà alla sua vita di sempre a stretto contatto con la natura, mentre Davide Silvestri, che non ha mai nascosto di aver partecipato al reality show anche per avere una seconda occasione e quel riscatto che cercava d tempo, sembrava avere le idee più confuse.

L'attore, a distanza di una settimana ormai dalla finalissima di questa sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, sembra non avere ancora le idee chiare su cosa voler fare dopo la fine del GF Vip.

Barù stronca Davide sul futuro professionale post GF Vip 6

Tornare a recitare e quindi gettarsi a capofitto in quella che era la sua grande passione oppure riprendere in mano quella vita che si era costruito nel corso degli ultimi anni?

Di sicuro le parole di Barù non sono state di grande conforto dato che, alla luce di quello che Davide ha mostrato di sé in queste settimane di permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, gli ha fatto presente la possibilità di essere assunto in una pizzeria.

In questi mesi, infatti, Davide ha più volte sfornato pizze e cornetti per tutti i concorrenti che sono passati nella casa del GF Vip, motivo per il quale Barù ha parlato di "assunzione in una pizzeria".

'Magari ti assumono in una pizzeria', rivela Barù a Davide

"Magari ti assumono in una pizzeria o fai cornetti" ha sentenziato Barù, che ha in parte "stroncato" quella carriera artistica che Davide Silvestri sperava si poter nuovamente riprendere, rimettendo piede nel mondo dello spettacolo, del cinema, delle fiction e più in generale della tv.

In attesa di scoprire quali saranno le sorprese che aspettano Davide nel dopo reality show, l'attore si gode queste ultime giornate di permanenza al GF Vip con la speranza di poter arrivare tra i finalisti di questa edizione.