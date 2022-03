La puntata di U&D dedicata alla scelta di Matteo Ranieri è stata registrata sabato scorso ma, stando ad alcune indiscrezioni, sta già per essere trasmessa su Canale 5. Il fidanzamento tra il tronista e la dolce Valeria, infatti, sarà proposto al pubblico del dating-show prima del prossimo weekend, tra giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile. C'è curiosità anche per la reazione che avrà Ida Platano quando scoprirà che il suo ex Alessandro vorrebbe conoscere la corteggiatrice "rifiutata" Aversano.

Aggiornamenti sulla programmazione di U&D

Sta per concludersi l'avventura a U&D di uno dei tronisti più amati della stagione 2021/2022.

Dopo mesi di frequentazione davanti alle telecamere con una lunga serie di ragazze, Matteo ha preso una decisione e sta per comunicarla al pubblico e alle due corteggiatrici rimaste per lui.

La puntata dedicata alla scelta di Ranieri è già stata registrata, per questo si conoscono tutti i dettagli di quello che è accaduto in studio, comprese le reazioni dei protagonisti del cast alle tante cose che sono successe durante le riprese di sabato scorso.

Lunedì 28 marzo è iniziata la messa in onda della puntata che precede quella in cui il ligure ha manifestato la sua preferenza tra Federica e Valeria.

Data fine percorso di Matteo sul trono di U&D

Visto che solitamente le registrazioni di U&D vengono divise in tre puntate consecutive, è facile intuire che quella dedicata alla scelta di Matteo sarà trasmessa su Canale 5 a ridosso del prossimo fine settimana.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni ha informato i fan del dating-show che il fidanzamento tra Ranieri e Valeria andrà in onda tra giovedì 31 marzo e venerdì 1° aprile, a meno di sette giorni di distanza da quando è avvenuto davanti alle telecamere.

Le anticipazioni che dallo scorso weekend circolano in rete, fanno sapere che il tronista ha preferito fare coppia con la sua più timida corteggiatrice, rifiutando l'amatissima Federica Aversano.

Quest'ultima ha reagito male alla "non scelta" e, prima di lasciare lo studio, ha discusso con Tina Cipollari e ha accusato Matteo di averla presa in giro soprattutto nell'ultimo periodo, quando era già consapevole di aver perso la testa per la sua "antagonista".

Il no della corteggiatrice di U&D ad Alessandro

Prima di scegliere Valeria, Matteo ha informato Federica che la loro conoscenza finiva lì per una serie di motivi: in primis il sentimento che il tronista non è mai riuscito a provare nei suoi confronti.

Dopo che la ragazza ha lasciato gli studi di U&D, un cavaliere del parterre ha chiesto a Maria De Filippi di farla rientrare per poterle porre un'importante domanda.

Alessandro Vicinanza, ex di Ida Platano, ha fatto sapere di essere disposto ad approfondire la conoscenza con la giovane Aversano ora che il suo legame con Ranieri è finito.

La corteggiatrice, ancora turbata per il rifiuto ricevuto dal ligure, ha detto no alla proposta di rimanere nel cast ed è tornata alla sua vita di sempre.

La mossa del napoletano non è passata inosservata ed ha scatenato la furiosa reazione della dama con la quale ha fatto coppia per un paio di mesi fino alla rottura di pochi giorni fa.

Alessandro è stato parecchio criticato per aver cercato un approccio con Federica, ma lui si è difeso dicendo di essere libero sentimentalmente e per questo pronto ad uscire con altre persone che non siano Ida. Anche quest'ultima ha provato a voltare pagina accettando di fare un'esterna con una new entry del parterre maschile, un ragazzo col quale ha detto di essersi trovata molto bene.