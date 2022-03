Giovedì 10 marzo ritorna l'appuntamento in diretta con il Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni sul reality show Mediaset rivelano che siamo giunti alla semifinale di questa sesta edizione di grande successo.

I colpi di scena non mancheranno dato che, per la puntata di questa settimana, è previsto l'arrivo in studio di Soleil Sorge, inoltre ci sarà spazio anche per un'altra eliminazione definitiva dalla gara.

Barù a rischio eliminazione: anticipazioni Grande Fratello Vip del 10 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni sul Grande Fratello Vip 6 rivelano che questo giovedì 10 marzo in prime time su Canale 5 andrà in onda il penultimo appuntamento di questa stagione con il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Una puntata particolarmente attesa dal pubblico, dato che ci sarà la proclamazione dei finalisti che accederanno alla serata conclusiva di questa sesta edizione, in programma lunedì 14 marzo.

Due i concorrenti che attualmente sono al televoto: Barù e Manila Nazzaro. Il pubblico da casa dovrà decidere le loro sorti e stabilire chi dei due dovrà dire addio definitivamente al gioco nel corso della prossima puntata.

Forse più eliminazioni, Soleil in studio da Alfonso Signorini

Tuttavia, questa potrebbe non essere l'unica eliminazione prevista nel corso della serata, dato che potrebbe esserci spazio anche per altri televoti flash e quindi per nuovi addii definitivi dal cast di questa sesta edizione.

In attesa di scoprire quali saranno i verdetti del pubblico che potrà esprimere la propria preferenza, le anticipazioni su questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 in programma il 10 marzo in tv, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo in studio di Soleil Sorge.

Lo scorso lunedì, l'ex protagonista di Uomini e donne è stata eliminata a un televoto flash dopo aver perso la sfida diretta contro Davide Silvestri che, al contrario, ha conquistato l'accesso alla finalissima.

Soleil ha dovuto così abbandonare definitivamente la casa più spiata d'Italia, dopo esserne stata una delle protagoniste indiscusse per circa sei mesi.

Soleil Sorge e la sua verità post eliminazione: anticipazioni GF Vip del 10 marzo

Tuttavia, dato che si era fatto tardi, Alfonso Signorini ha scelto di non accogliere subito in studio Soleil Sorge, bensì di averla in trasmissione nella prossima puntata.

Di conseguenza, questo giovedì 10 marzo, Soleil Sorge arriverà in studio dopo la sua eliminazione dal programma e potrà fare un resoconto della propria esperienza e della sua avventura sotto i riflettori del reality show.

Ci sarà un nuovo confronto/scontro con Alex Belli e con gli ex vip? Lo scopriremo nel corso della lunga diretta di questa semifinale del GF Vip 6.