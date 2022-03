Malinteso per Barù dopo il Grande Fratello Vip 6. Terminata l'esperienza nella casa di Cinecittà, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha passato la prima notte in un albergo romano, dove a fare visita sono arrivate anche Le Iene.

Stefano Corti, inviato del programma di Italia 1 condotto da Belen Rodriguez e Teo Mammucari, pare che si sia ritrovato a fronteggiare la furia di Barù, il quale ha creduto di essere vittima di uno scherzo messo a punto dalla trasmissione ideata da Davide Parenti.

Malinteso con Le Iene dopo il GF Vip e Barù sbotta

Nel dettaglio, stando ai retroscena riportati dalla rivista diretta da Alfonso Signorini, subito dopo la finale del GF Vip, Barù si sarebbe ritrovato a fronteggiare una situazione che rischiava di assumere una brutta piega.

Il concorrente, infatti, arrivato in albergo ha visto l'inviato de Le Iene che normalmente si dedica agli scherzi ai personaggi famosi e non l'ha presa per niente bene.

Barù, infatti, ha temuto di essere vittima di uno degli scherzi che viene fatto dalla trasmissione di Italia 1 e avrebbe sbottato, rischiando di perdere le staffe.

"Il finalista del GF Vip pensava che la iena del programma avesse programmato uno scherzo contro di lui", fa sapere il settimanale diretto da Signorini.

'La situazione rischiava di degenerare': il retroscena su Barù e l'inviato de Le Iene

"Per poco la situazione non è degenerata", si legge ancora sulla rivista di gossip che ha riportato questo retroscena sul conto del concorrente di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Alla fine, però, tutto si è risolto nel momento in cui l'inviato de Le Iene, ha confessato a Barù che la vittima di quella sera era Alex Belli, che è stato disturbato più volte nel cuore della notte, mentre si trovava in intimità con sua moglie Delia.

In attesa di scoprire se Le Iene si prenderanno gioco per davvero di Barù in una delle prossime puntate dello show, con uno dei loro crudeli scherzi, i fan del concorrente di questo GF Vip, sono ancora in attesa di scoprire se la relazione con Jessica andrà in porto oppure no.

Dopo il Grande Fratello Vip, Barù dimentica già la principessina Jessica Selassié?

All'interno della casa di Cinecittà i due si erano promessi di rivedersi una volta terminata questa esperienza ma, fino ad oggi, non ci sarebbe stato ancora il fatidico incontro.

Come se non bastasse, nelle ultime ore, Barù sarebbe stato beccato insieme ad un'altra donna e per i fan non ci sarebbero dubbi sul fatto che possa avere già una nuova fiamma e quindi che avrebbe dimenticato la principessina, vincitrice di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.