Alex Belli e Delia Duran finiscono nel mirino de Le Iene dopo la finale del Grande Fratello Vip. I due protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini sono stati beccati in intimità subito dopo la finalissima, dove Delia si è piazzata al quarto posto.

L'inviato del programma satirico di Italia 1 li ha raggiunti in albergo e, in piena notte, li ha disturbati più volte interrompendo quella che doveva essere la loro prima notte d'amore insieme.

Alex e Delia beccati intimità dopo la finale del GF Vip

Nel dettaglio, subito dopo la finalissima di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli e Delia Duran si sono concessi la loro prima notte d'amore insieme dopo due mesi di lontananza. I due, però, credevano di essere tranquilli fino a quando non c'è stato l'arrivo in albergo dell'inviato de Le Iene, che ha bussato alla loro porta per cercare di capire come stessero andando le cose.

In un primo momento, Alex e Delia sono apparsi divertiti da questa situazione e sono stati allo scherzo de Le Iene. L'attore ha nuovamente ribadito di non avere alcun interesse nel portare avanti l'amicizia "speciale" nata con Soleil Sorge all'interno della casa di Cinecittà e di essere concentrato solo su sua moglie Delia.

Tuttavia, dopo questa prima intervista, l'inviato de Le Iene ha continuato a disturbare la coppia e, nel cuore della notte, ha bussato più volte alla loro porta, nonostante sentisse dall'esterno che i due fossero in intimità e che si stavano lasciando andare alla passione travolgente dopo due mesi di astinenza l'uno dall'altro.

Le Iene disturbano l'intimità della coppia Alex-Delia e loro sbottano

Sta di fatto che, dopo l'ennesima intromissione da parte dell'inviato del programma di Italia 1, sia Delia che Alex Belli non l'hanno presa benissimo e hanno risposto per le rime. "Sono due mesi che non faccio l'amore e tu vieni ad interrompere", ha sbottato Delia nel momento in cui ha aperto la porta e si è trovata di fronte per l'ennesima volta l'inviato de Le Iene.

"Ci avete veramente spaccato, io sono qua con la Duran e voi mi dovete rompere i co...dopo due mesi e mezzo che non la vedo", ha aggiunto Alex Belli anche lui scocciato da questa situazione.

Delia Duran sbotta contro l'inviato de Le Iene

"L'unico vero amore indissolubile è Delia Duran", ha ammesso l'attore smentendo il suo interesse per Soleil. E, nel momento in cui l'inviato è tornato per l'ennesima volta alla porta della coppia, Delia è apparsa a dir poco furiosa e infastidita.

"Avete rotto i co...davvero. Non ce le faccio più. Bussare in continuazione", ha sentenziato la protagonista del GF Vip, scocciata dalla situazione.