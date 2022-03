Inizia una nuova settimana di programmazione di Beautiful, con le puntate dal 7 al 12 marzo 2022. Le anticipazioni si concentrano su Hope, che scopre il tradimento di Liam. Steffy, invece, continua a voler mantenere segreta la cosa a Finn, almeno fino a quando le sarà possibile. Se la verità venisse a galla, sa benissimo che la sua storia d'amore finirebbe in un istante. Steffy ancora non sa che tra non molto sarà costretta a rivelare al fidanzato ciò che è successo con Liam, visto che apprenderà di aspettare un bambino e sarà devastata dall'idea di non sapere chi sia il padre.

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da lunedì 7 a sabato 12 marzo 2022

Ridge e Carter sono convinti che la presenza di Paris alla Forrester Creations possa aggiungere valore. Peccato che Zoe le abbia detto di non essere affatto d'accordo e l'abbia dissuasa dall'accettare l'incarico. Pressata dalle parole della sorella, Paris finirà con il rifiutare la preziosa offerta di lavoro.

Nel frattempo, Hope è sempre più vicina a Thomas. Il giovane Forrester sta affrontando la lunga convalescenza dopo l'intervento al cervello e giura di essere cambiato. Sarà davvero così? Assolutamente no. Thomas farà credere a tutti di non essere più ossessionato da Hope ma, quando verrà a sapere della gravidanza di Steffy, metterà in atto un folle piano per portare tra le sue braccia la donna che ama.

Zoe è intenzionata a mantenere Paris il più lontano possibile dall'azienda e nemmeno Zende riuscirà a farle cambiare idea. Nessuno capirà il motivo di tanto astio.

Beautiful, puntate italiane prossima settimana: Steffy è incinta

Steffy è molto preoccupata, è certa di essere rimasta incinta. Di fronte a questa inaspettata novità, concorda con Liam di dire tutto a Hope e Finn, sebbene consapevole delle conseguenze alle quali andranno incontro.

Hope continua a guardare Liam con amore e il suo sorriso gli rende difficile raccontarle la verità. Tuttavia, è arrivato il momento di far fronte alle proprie responsabilità, anche perché Steffy è incinta.

Beautiful 7-12 marzo, anticipazioni: Liam confessa a Hope di averla tradita

Liam è spiazzato dalla confessione di Steffy, che aspetta un bambino.

Potrebbe essere suo e, se ciò fosse confermato, le loro vite cambierebbero per sempre-

Intanto, Carter e Ridge provano ancora una volta a convincere Paris ad accettare la loro proposta di lavoro e, dopo aver capito che Zoe non ha nessun diritto di intromettersi nelle sue decisioni, accetta.

Arriva il momento per Liam di farsi coraggio e di confessare a Hope di averla tradita con Steffy. Non le dice però tutta la verità, omettendo che Steffy è incinta. Liam la implora di perdonarlo, ma senza alcun risultato. Anche Finn, molto presto, verrà a sapere cosa è successo tra la fidanzata e il suo ex.