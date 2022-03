Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan hanno deluso molto le aspettative dei loro fan. I due, infatti, non hanno continuato la loro relazione lontano dalle telecamere, come avevano fatto intendere in precedenza.

L’esperto di Gossip Alessandro Rosica, ex amico di Biagio D’Anelli, ha reso pubbliche alcune confessioni a MondoTV24, a detta sua, fatte dallo stesso Biagio, prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Secondo Rosica, Biagio D'Anelli avrebbe preso in giro tutti e architettato una strategia nei confronti di Miriana Trevisan.

Alessandro Rosica su Biagio D’Anelli: ‘La sua fidanzata era complice'

Alessandro Rosica, dopo aver parlato con Miriana Trevisan di Biagio D’Anelli, ha deciso di rendere pubbliche alcune rivelazioni sul conto dell’ex amico. Secondo l’esperto di gossip, D’Anelli avrebbe pianificato una strategia ben precisa, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, complice dell'uomo anche la sua fidanzata. Sempre secondo Rosica, infatti, la compagna di Biagio sarebbe stata ben informata delle dinamiche che si sarebbero potute creare all’interno della casa e di un probabile avvicinamento di Biagio a una delle concorrenti.

Nel dettaglio D’Anelli avrebbe rivelato le sue intenzioni ad alcune persone fidate, compreso Rosica: secondo l’uomo, infatti, il flirt con Miriana era stato già progettato, per riuscire a ottenere dei consensi dal pubblico con facilità.

Alessandro Rosica: ‘Ho promesso a Biagio che lo avrei aiutato con la sua ragazza’

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Biagio D’Anelli avrebbe scelto Miriana Trevisan come sua possibile preda, già prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, soprattutto perché la reputava “più debole psicologicamente” rispetto alle altre concorrenti.

Secondo Rosica, inoltre, Biagio avrebbe iniziato una storia d’amore con la showgirl napoletana, per poi fare il giro delle trasmissioni televisive e rilasciare qualche intervista per i giornali. In seguito Rosica ha confessato di aver avuto contatti anche con la fidanzata di Biagio D’Anelli, mentre il talent scout partecipava al reality show di Mediaset.

A tal riguardo, l’esperto di gossip ha dichiarato: “Ho promesso a Biagio che lo avrei aiutato con la sua ragazza, che l’avrei tranquillizzata. Ho con me la chat in cui dico alla ragazza di stare tranquilla, che era tutta strategia e lei mi risponde ‘ok va bene’".

Rosica: ‘Biagio ha preso in giro tutti’

Alessandro Rosica ha confessato di esser stato recentemente minacciato da Biagio D’Anelli e a tal proposito ha dichiarato: “Non mi fermerà nessuno, tutti devono sapere. Grazie a me Miriana ha aperto gli occhi e ha allontanato Biagio”.

Al momento, sembrerebbe che Biagio D’Anelli non abbia intenzione di confrontarsi con il suo ex amico Alessandro Rosica: “Ha capito di essere stato sgamato. Ha preso in giro tutti”, ha concluso l’esperto di gossip.