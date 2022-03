Il Grande Fratello Vip 6 è terminato e la vincitrice del Reality Show Jessica Selassié è ormai ritornata alla sua vita di sempre o quasi. Una delle situazioni che è cambiata rispetto al suo ingresso nella casa più spiata d'Italia riguarda i social. Infatti, la principessa etiope, è sempre più seguita ricevendo costantemente il sostegno da parte dei suoi numerosi followers. Ogni giorno i suoi fan commentano con affetto i suoi post e le storie che condivide. Sembrerebbe che la 27enne abbia conquistato completamente i telespettatori e gli utenti. L'ormai ex gieffina è stata ospite ad Isola Party dove ha parlato di una sua possibile partecipazione come naufraga e chi vedrebbe bene nel reality show condotto da Ilary Blasi.

A Jessica Selassié mancherebbe la doccia

L'Isola dei Famosi 2022 è cominciato lunedì 21 marzo 2022 ed è iniziata la trasmissione parallela Isola Party proprio come per il Grande Fratello Vip vi era il GF Vip Party. Al timone vi sono Ignazio Moser e Veronica Barbieri. Fra le special guest del programma c'è stata la vincitrice del programma condotto da Alfonso Signorini. Alla precisa domanda in riferimento ad una sua possibile partecipazione all'Isola, la principessa etiope non ha escluso un futuro sbarco in qualità di naufraga. Ciò significherebbe per lei dover affrontare prove di sussistenza causate dalla scarsità di cibo e di acqua. Proprio su quest'ultimo aspetto Jessica ha evidenziato che sentirebbe particolarmente la mancanza della doccia e ciò rappresenterebbe il vero unico disagio per la 27enne, in quanto, il digiuno non la spaventa.

Un'altra curiosità chiesta a Jessica ha riguardato chi porterebbe con lei all'Isola dei Famosi visto che il GF Vip 6 l'ha affrontato con le due sorelle Lucrezia e Clarissa. "Io partirei con mio fratello", ha risposto la ragazza.

Jessica: 'All’Isola dei Famosi vedrei bene Barù'

Non è mancata nemmeno la domanda alla vincitrice del Grande Fratello Vip 6 su chi dei suoi ex compagni potrebbe affrontare il reality con al timone Ilary Blasi.

"All'Isola dei Famosi vedrei bene Barù", ha dichiarato Jessica Selassié aggiungendo, come motivazione, che il nobile toscano è uno spirito libero e, infatti, nella casa più spiata d'Italia camminava sempre scalzo. Proprio l'argomento riguardante Barù rappresenta una delle curiosità più richieste dagli utenti che si chiedono come andrà a finire fra la 27enne e Gaetani.

Ospite di 'Verissimo', Jessica ha precisato che i due hanno bisogno di vedersi per capire come stanno le cose. Invece, fra le donne con cui ha condiviso l'avventura nel loft di Cinecittà vedrebbe bene Miriana Trevisan come possibile isolana, anche se ha già partecipato al programma. Secondo la principessa etiope, la showgirl campana possiede un carattere molto forte e, per tale motivo, l'ha reputata idonea.