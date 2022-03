Nuovo appuntamento con le novità su Brave and Beautiful, la Serie TV turca che tornerà in onda, a conclusione di Love is in the air, sulla rete Mediaset. Le trame delle nuove puntate turche, previste nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5 si soffermano su Cesur Alemdaroglu, il quale riuscirà a incastrare Tahsin Korludag (Tamer Levent), l'omicida di suo padre. Una decisione che, tuttavia, avrà drammatiche conseguenze nel suo rapporto con Suhan.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur organizza un piano per incastrare l'ex suocero

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano che la guerra tra Cesur e l'ex suocero si accentuerà quando Adalet deciderà di costituirsi per l'omicidio di Hasan.

In dettaglio, Tahsin sarà sicuro che l'ex genero non possa più incastrarlo per la morte di suo padre. Tuttavia, Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) organizzerà un piano di riserva grazie alla complicità di Korhan. Proprio quest'ultimo dimostrerà di essere molto arrabbiato con il padre, visto che lo aveva umiliato davanti ai collaboratori dopo aver preso le difese di Cahide, che aveva inscenato una falsa gravidanza con l'aiuto di Hulya. Per questa ragione, Korhan si farà aiutare da Cesur per avere un confronto con Tahsin alla villa, dopo aver collocato alcune telecamere per riprendere tutta la scena.

Alemdaroglu pretende da Tahsin le quote della sua azienda

Nelle nuove puntate di Brave and Beautiful, Cesur grazie all'aiuto di Korhan scoprirà che Tahsin era presente durante la morte di Hasan.

In questo frangente, l'uomo capirà che Adelet aveva premuto il grilletto, mettendo fine alla vita di suo padre su ordine dell'ex suocero. Per questo motivo, Alemdaroglu deciderà di ricorrere al ricatto per impossessarsi dell'azienda di Tahsin. In dettaglio, l'uomo pretenderà dall'uomo la cessione di tutte le quote della sua società dopo aver visionato i filmati della confessione.

Suhan furiosa con l'ex marito

Se Tahsin dimostrerà di perdere la battaglia, Cesur dovrà affrontare l'ira funesta di Suhan. Durante un acceso confronto, la donna confesserà all'ex marito di aver voluto il divorzio perché è diventando troppo assettato di potere e vendetta nei confronti di suo padre. Una situazione davvero incandescente che rischierà di peggiorare da un momento all'altro a causa dell'intervento di Riza.

Il fratello di Adalet desidererà farla pagare a Tahsin per averlo incastrato per la morte di Hasan per oltre trent'anni.

Un ritorno con il botto per gli amanti della serie tv turca con protagonisti gli attori Kıvanc Tatlıtug e Tuba Buyukustun.