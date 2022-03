Prosegue l'appuntamento con Noi, la fiction di Rai 1 con protagonisti Aurora Ruffino, Lino Guanciale e Dario Aita. La fiction, riadattamento della Serie TV americana This is us, è partita in prima serata lo scorso 6 marzo. Tuttavia, nonostante gli ascolti siano soddisfacenti, superando i 3 milioni di telespettatori, i vertici Rai sembrano non essere del tutto entusiasti dei riscontri auditel.

Nonostante gli ascolti leggermente sottotono, stando alle anticipazioni di domenica 27 marzo, la fiction proseguirà con la quarta puntata. Nel corso di questa prima serata, il pubblico assisterà a numerosi colpi di scena.

Daniele, dopo aver appreso che Rebecca sapeva chi fosse il padre biologico, tratterà con disprezzo la madre. Al contempo anche Cate avrà un diverbio con la madre, poiché quest'ultima è contraria al fatto che la figlia si sottoponga all'intervento di bypass gastrico. Si assisterà, poi, a un salto temporale nel passato, esattamente agli anni 80, nel momento in cui Pietro e Rebecca scopriranno di aspettare tre gemelli.

Noi, trama 27 marzo: Rebecca pagherà per un suo errore

La quarta puntata della fiction Noi sarà divisa in due episodi, il primo dei quali, intitolato "La Baita", sarà centralità al personaggio di Daniele. Il ragazzo, infatti, vivrà una situazione piuttosto drammatica, dato che ha scoperto un segreto legato al suo passato.

Daniele ha sempre creduto che i suoi genitori non sapessero chi fosse il suo vero padre. Nel momento in cui verrà a sapere che, Rebecca avesse avuto dei contatti con il padre biologico, entrerà in crisi, non volendo vedere la madre. Pertanto la donna pagherà a caro prezzo questo errore del passato.

Noi, quarta puntata: Cate ha diverbi con la madre

Il primo episodio della quarta serata di Noi proseguirà, trattando le problematiche di Cate. La giovane, volendo dare una svolta al suo aspetto fisico, deciderà di sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. A tal proposito, la madre interverrà, esprimendo il suo disappunto alla scelta presa dalla figlia.

Caterina, però, non ammetterà intromissioni da parte degli altri riguardo questa sua iniziativa, e ciò farà si che fra le due scoppi uno scontro.

Noi, spoiler 27/3: Rebecca e Pietro scoprono di aspettare tre gemelli

Nel secondo episodio della quarta puntata, intitolato "La casa", la linea narrativa farà un salto nel passato. Difatti si vedranno Pietro e Rebecca alla ricerca di una nuova casa, consapevoli che la famiglia sta per allargarsi. Tuttavia, i due coniugi ancora non sanno di aspettare non uno, ma ben tre bambini. Questa scoperta li sconvolgerà, e non poco, tanto da capire di dover cercare una casa ancora più grande.