Brave and Beautiful ritorna su Canale 5. La serie è stata interrotta lo scorso autunno per il ritorno della messa in onda di Uomini e donne, secondo il palinsesto autunnale. Ma una promo su Canale 5 ha preannunciato che prossimamente ci sarà il ritorno della famosa Serie TV turca: si ipotizza ad aprile, secondo quanto annunciato da una fan page di Instagram.

La promo su Canale 5: ritorna Cesur ve Guzel

I fan delle serie tv turche hanno notato la pubblicità su Canale 5 della serie tv turca che in Italia è stata ribattezzata Brave and Beautiful. Non vi è una data certa per la messa in onda, in quanto la promo indica che tornerà "prossimamente".

La serie tv Cesur ve Guzel in Turchia prevede 32 puntate dalla durata di circa due ore e mezza ciascuna. In Italia la serie è stata suddivisa in due stagioni, la prima delle quali è stata mandata in onda la scorsa estate: in totale i telespettatori hanno visto 55 episodi da circa 45 minuti per uno.

Ipotesi sulla data di messa in onda della seconda stagione di Brave and Beautiful

Come anticipato, non c'è ancora una data certa per la messa in onda. Inizialmente si era ipotizzato che la serie tv potesse ritornare nello stesso periodo dello scorso anno, dunque al termine delle registrazioni di Uomini e donne che, come prassi, avverrà a cavallo tra fine maggio e inizio giugno. Secondo altre ipotesi, confermate dalla pagina Instagram di Love is in the air, potrebbe tornare prima di quella data, magari al termine della serie turca Love is in the air e di Una vita, dunque ad aprile.

Alcune fan sperano che la serie tv possa essere mandata in onda in prima serata almeno una volta alla settimana, in modo che siano trasmessi due o tre episodi al posto del singolo episodio quotidiano della fascia pomeridiana.

La trama di Brave and Beautiful: cosa è successo nell'ultima puntata andata in onda

Cesur ve Guzel è una serie romantica con tratti di giallo che la rendono particolarmente avvincente.

Centrale nella serie tv è la storia d'amore contrastata tra Cesur e Suhan: tra i due nasce un colpo di fulmine a seguito di un incontro casuale, ma il loro amore verrà messo in difficoltà da vecchi rancori familiari. Il padre di Suhan, Tahsin, e la sua nuova moglie, infatti, sono coinvolti nell'omicidio del padre di Cesur. Quest'ultimo è tornato a Korludag per fare chiarezza sull'accaduto e non avrebbe mai immaginato di innamorarsi della figlia del suo peggior nemico.

Negli ultimi episodi mandati in onda su canale 5 è stata uccisa anche la madre di Cesur e quest'ultimo, erroneamente, ha ritenuto nuovamente responsabile dell'omicidio il padre di Suhan. Inoltre, Korhan, il fratello di Suhan, ha confessato al padre di aver assistito da bambino all'omicidio del padre di Cesur. Negli ultimi minuti mandati in onda, Tahsin ha promesso di confessare tutta la verità a patto che il matrimonio di Cesur e Suhan venga interrotto.