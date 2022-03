Dopo aver terminato le riprese di 'Viola come il mare' che lo vedranno protagonista con Francesca Chillemi, Can Yaman, dopo aver passato un periodo a Palermo per motivi di set, ha fatto ritorno a Roma dove si è concesso una serata in discoteca. L'attore turco, che a breve dovrà tornare al lavoro poiché molti sono i progetti che lo vedranno coinvolto, però non è apparso completamente rilassato: nei moltissimi video che circolano in rete e che lo vedono protagonista i fan hanno notato che lo sguardo di Can appare assorto nei suoi pensieri. Quali potrebbero essere i motivi che non permettono a Yaman di godersi a pieno la serata?

I seguaci si sono scatenati nel dare una spiegazione plausibile.

La serata mondana dell'attore

Ultimamente gli atteggiamenti di Can fanno preoccupare i suoi fan che lo seguono passo passo in ogni suo spostamento e che ne analizzano ogni comportamento. Se durante le riprese della fiction 'Viola come il mare' che hanno avuto luogo a Terrasini in provincia di Palermo l'attore non si era avvicinato ai suoi follower per i consueti selfie di rito come aveva sempre fatto, adesso è un altro il motivo che ha messo in ansia i sostenitori di Yaman. Quest'ultimo si è recato in un locale della Capitale per svagarsi ma il suo sguardo non è sembrato proprio sereno.

Infatti, molti video e foto della star di DayDreamer relativi alla sua serata mondana circolano sul web e i fan sono concordi nel notare che Can pare piuttosto pensieroso, anzi secondo alcuni è proprio triste.

E di conseguenza, i follower si sono dati una spiegazione di questo atteggiamento del loro beniamino, anzi più di una, che ovviamente restano nel campo delle ipotesi.

Can triste per il matrimonio di Demet con Oguzhan Koc?

Qualcuno ha pensato che a tenere basso il morale di Can sia la distanza dal suo amico Roberto Macellari che da tempo non viene più immortalato al suo fianco.

Ma per i più il malumore di Yaman è legato all'annuncio di Demet Ozdemir del suo matrimonio che dovrebbe avere luogo a breve con il cantante turco Oguzhan Koc. Per lungo tempo si è parlato di una relazione tra Demet e Can mai confermata per cui la gelosia infastidirebbe Can, secondo le teorie del popolo del web.

In ogni caso, a breve Can dovrà mettere da parte le sue preoccupazioni personali per rendere al meglio nel lavoro.

Le riprese di Sandokan, dopo vari rinvii, prenderanno il via a breve e non solo. Can presto sarà impegnato in un progetto per DisneyPlus che lo dovrebbe al fianco di Hande Ercel, la Eda di Love is in the air. Insomma, le fan di Yaman lo vedranno sempre più spesso sul piccolo schermo e chissà se anche la vita sentimentale dell'attore subirà una nuova svolta così come la sua carriera.