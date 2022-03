Martedì 15 marzo, su Canale 5, ha aperto i battenti una nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. A quanto pare la conduzione di Barbara D'Urso non ha convinto tutti. Su Instagram, Andrea Pucci ha ricondiviso alcuni messaggio dei suoi fan in cui veniva attaccato l'operato di "Carmelita".

L'accaduto

Lo scorso anno, Andrea Pucci ha condotto La Pupa e il Secchione. Quest'anno invece, Mediaset ha deciso di puntare su Barbara d'Urso. Il format è stato completamente stravolto e rinnovato dalla versione originale: i concorrenti per tutta la settimana sono "reclusi" in una villa da sogno.

Il giorno della puntata invece, arrivano in studio e si mettono alla prova per conquistare i tre giurati (Soleil Sorge, Antonelli Elia, Federico Fashion Style).

I giornalisti si lamentano di barbara d'urso che retwitta "boccata d'ossigeno dopo 6 mesi di signorini"



Credo siano distratti e si siano lasciati sfuggire altro...#LaPupaeilSecchioneShow pic.twitter.com/DsYeTDTkMC — Miky (@MikyS03) March 16, 2022

A quanto pare la conduzione di "Carmelita" non ha fatto breccia nel cuore di tutti i telespettatori. Su Instagram, Pucci ha postato alcune stories in cui si è scagliato contro la collega. Nel dettaglio, il comico ha ripostato alcuni commenti dei suoi fan in cui hanno sparato a zero su d'Urso. Un utente ha affermato: "Andrea dove sei?

Barbara hai rovinato il programma". Un altro utente ha chiesto il ritorno del comico, perché il format in questo modo non è di suo gradimento: "Tutto uno schifo".

La reazione del web

In seguito alla stoccata di Andrea Pucci, su Twitter, alcuni utenti hanno espresso la loro opinione. Secondo un utente piaccia o meno, ma Barbara d'Urso ha ottenuto degli ascolti positivi rispetto alla puntata iniziale dello scorso anno.

Un altro utente ha fatto notare che spesso si guarda solamente quello che fa più comodo. Un altro telespettatore ha sostenuto che siano gli haters a parlare, visto che d'Urso non ha sbagliato nulla a La Pupa e il Secchione Show.

La versione 2022 de La Pupa e il Secchione Show rispetto allo scorso anno ha vinto in termini di ascolti.

Signorini elogia d'Urso al GFVip

In occasione della finale del GFVip 6, Signorini ha ospitato in studio Ilary Blasi per lasciare il testimone all'Isola dei Famosi. Ma non solo, il conduttore ha avuto un collegamento con Barbara d'Urso per incoraggiarla nella sua nuova avventura televisiva. Scendendo nel dettaglio, Signorini si è complimentato con la collega per avere accettato di passare da Canale 5 a Italia 1 in prime time: "Grande applauso per coraggio e professionalità". Il diretto interessato ha spiegato che non è da tutti mettersi in gioco, nonostante una sorta di "retrocessione". In risposta, "Carmelita" ha confidato di essere orgogliosa di prestare il suo volto a una rete molto giovanile.

Mentre Alfonso Signorini ha elogiato la collega, le malelingue hanno ipotizzato che le parole del conduttore del GFVip siano state in realtà una stoccata.