Il Paradiso delle Signore 6 il 18 marzo 2022 aspetta i suoi fan su Rai 1 in prima visione alle 15:55. La soap è visibile anche in streaming in diretta e on demand anche su RaiPlay. Sul portale sono poi disponibili le puntate in replica. Le anticipazioni di venerdì 17 marzo 2022 si concentrano sulle drammatiche conseguenze del piano di Fiorenza e Dante ma ci sarà anche un incontro molto toccante tra Ezio e Stefania.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 puntata 130 trama

A Milano è arrivata la mamma di Anna per cercare di trovare una soluzione alla complicata situazione che si è creata tra la figlia e Salvatore, ma la sua presenza non ha fatto altro che creare tensioni.

Nel frattempo, Stefania è stata beccata in foresteria da Umberto, che le ha chiaramente fatto intendere di non poter restare lì a lungo, facendola riflettere sul fatto che Ezio sia in ansia per lei. La giovane Colombo ha avuto modo di ripensare al rapporto con Gloria e in lei sembra essere scattato qualcosa.

Anna pensa di tornare al suo paesino

C'è tensione anche tra Ludovica e Marcello. La bella Brancia ha ritardato alla cena con il fidanzato, dopo essersi intrattenuta con l'affascinante Torrebruna.

A quanto pare, Ferdinando è riuscito ad affascinare Ludovica con i suoi racconti di vita, una vita decisamente diversa da quella di Marcello. Flavia, al settimo cielo, pregusta il momento in cui la figlia lascerà Marcello per Torrebruna, un uomo alla sua altezza.

Agnese si intromette tra Anna e Salvo e chiede alla mamma della bella Imbriani di convincere la nipote a trasferirsi a Milano, con esiti non proprio buoni.

E così Anna, non vedendo altre possibilità, medita di lasciare Milano per tornare da Irene e vivere con lei al paesino.

Ezio gioca a carte scoperte con Stefania nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore 6

La sfilata al Circolo si rivela un vero flop con grande soddisfazione di Dante e Fiorenza. Le Veneri non reggono il confronto con le ''giraffone'' professioniste e fanno una figuraccia colossale. Avvilite, tornano con la coda tra le gambe al Paradiso.

Sarà Vittorio a confortarle, anche se consapevole del fatto che ciò che ha accaduto potrebbe mettere in cattiva luce il grande magazzino.

Infine, Ezio incontra Stefania con l'intenzione di raccontarle tutto ciò che ancora non sa su sua madre Gloria. La giovane Colombo, però, non pare ancora pronta al perdono.

Da non perdere le puntate Il Paradiso delle Signore della prossima settimana, con il colpo di scena che ha per protagonista Flavia. Pare che la mamma di Ludovica non sia al corrente delle bugie di suo marito, ma scoprirà tutta la verità una volta che si sarà precipitata a Napoli per capire come stiano davvero le cose.