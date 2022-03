Per molti mesi Soleil Sorge è stata la protagonista assoluta di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ad ogni puntata si è parlato di lei e del suo rapporto particolare con Alex Belli. Dopo l'ingresso di Delia Duran nella casa, l'influencer è stata ancora protagonista di tanti momenti dedicati a questo triangolo. Però, si è parlato di lei più che altro in relazione a tutto ciò che ha vissuto con Alex Belli, e non in modo più personale. La donna si è sfogata, criticando gli autori del programma, per aver offuscato la sua parte più umana.

Soleil e Sophie pensano a chi vincerà il reality

La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e i concorrenti iniziano ad ipotizzare chi potrebbe essere il vincitore di questa lunghissima edizione.

Durante un momento di chiacchiere, Sophie e Soleil si sono scambiate le loro opinioni. Sembra davvero difficile quest'anno riuscire a capire chi dei concorrenti possa essere realmente il vincitore di questa edizione, ma secondo la fidanzata di Alessandro Basciano, Soleil potrebbe avere delle grandi possibilità di ottenere la vittoria. Sophie ha spiegato che una delle protagoniste più importanti di questa edizione è stata sicuramente Soleil, per cui secondo lei ha ottime possibilità di vincere il reality. "Quando sei sempre in mezzo alle cose non vinci" ha risposto Soleil, probabilmente facendo riferimento al triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. L'influencer teme che questo protagonismo possa portarla a non ottenere la vittoria.

Sophie: 'Amore e odio per i protagonisti'

Sophie ha dimostrato di essere d'accordo con le esternazioni di Soleil Sorge. La ragazza ha sottolineato che quando qualcuno diventa protagonista è sicuramente circondato sia dall'amore che dall'odio. "Quando ti esponi è così" ha dichiarato l'ex tronista, spiegando che in ogni caso, indipendentemente da tutto, preferisce sempre le persone che si espongono, come ha sempre fatto Soleil.

Alla loro chiacchierata si è aggiunta anche Jessica Selassié e Soleil ha iniziato a lamentarsi del fatto che la sua storia personale, il suo passato, non è stato trattato nello stesso modo in cui è stata trattata la vita degli altri concorrenti, come quelle delle principesse o anche di Delia Duran. L'influencer ha spiegato che avrebbe preferito che si parlasse di più di chi è veramente, invece che solo di questo triangolo.

"Hanno fatto un racconto" ha spiegato Soleil, parlando della vita privata di Delia Duran e di altri concorrenti, che è stata raccontata dal programma.

Soleil: 'Cercano di offuscare la mia umanità'

La vita privata di Soleil non è stata trattata dagli autori del programma in maniera approfondita, a differenza di quella degli altri concorrenti. Secondo lei la motivazione sarebbe quella di offuscare la sua umanità e far emergere altro. "La mia umanità spesso cerca di essere offuscata" ha ammesso infine Soleil. Questa è una cosa che all'influencer non è piaciuta, perché avrebbe voluto mostrare anche altri lati della sua personalità.