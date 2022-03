Che Dio ci aiuti è una delle fiction più amate dal pubblico di Rai 1 e gli autori sono al lavoro per scrivere i nuovi episodi della settima stagione del convento più famoso d'Italia. Tuttavia sembrerebbero esserci problemi relativi al cast, che potrebbe non restare invariato: infatti Suor Angela e Suor Costanza rischiano di non esserci. Elena Sofia Ricci, infatti, sembrerebbe intenzionata a chiudere con il personaggio di Suor Angela, che veste da inizio serie. A quanto pare anche la presenza di Valeria Fabrizi, volto di Suor Costanza, potrebbe non essere del tutto scontata.

La stessa Fabrizi, in una recente intervista a Il Tempo, ha dichiarato di essere molto legata al questo personaggio, tuttavia ha dei dubbi sul suo futuro all'interno della fiction.

Che Dio ci aiuti 7: Ricci vorrebbe lasciare la serie

La sesta stagione di Che Dio ci aiuti si è rivelata un vero successo, confermandosi fra le fiction più amate della rete ammiraglia Rai. Un tale riscontro da parte del pubblico ha fatto si che la produzione pensasse subito a una settima stagione. Del resto, trattandosi di una storia corale che riguarda diversi personaggi, non mancano certo le trame per continuare. Tuttavia il problema principale sembrerebbe pervenire dalla mancata volontà dell'attrice protagonista Elena Sofia Ricci di continuare a vestire i panni di Suor Angela.

L'attrice toscana, difatti, ha più volte dichiarato di voler dedicarsi a nuovi ruoli, motivo per cui avrebbe poco tempo per girare la nuova stagione. Non si ancora se il personaggio di Suor Angel uscirà di scena completamente, o se eventualmente comparirà in scena per poco, per dire addio a telespettatori.

Che Dio ci aiuti, settima stagione: a rischio anche la presenza di Suor Costanza

Un dato certo c'è: Che dio ci aiuti 7 si farà. A confermarlo è stato lo stesso Luca Bernabei, amministratore della Lux Vide. Tuttavia le riprese sono state posticipate, dato che gli sceneggiatori stanno ancora pensando a come costruire i nuovi intrecci e soprattutto a un possibile modo per mettere in atto l'uscita di Suor Angela.

Elena Sofia Ricci, però, potrebbe non essere l'unica assente nel corso di Che Dio ci aiuti 7. "Chissà se ci sarò nella prossima stagione. Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà la fiction e a quel punto rischio anche io di non esserci". Con queste parole Valeria Fabrizi, volto di Suor Costanza ha espresso le sue perplessità riguardo al suo futuro nella fiction.

Prossima stagione di Che Dio ci aiuti: Valeria Fabrizi potrebbe diventare la protagonista

Dunque, per quanto riguardo il personaggio di Suor Costanza, nel corso della settima stagione di Che Dio ci aiuti gli autori potrebbero decidere di percorrere due strade diverse: l'uscita di scena o darle maggiore spazio. "Stanno scrivendo le nuove puntate.

Mi hanno chiesto anche di fare qualche proposta sull’evoluzione del mio personaggio. Vedremo che futuro avrà Suor Costanza". Così dicendo l'attrice ha fatto intendere che gli autori potrebbero optare per un "passaggio di consegne", in cui lei potrebbe diventare la protagonista assoluta di Che Dio ci aiuti 7.