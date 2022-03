Nella puntata del 13 marzo del programma Da noi a ruota libera la conduttrice Francesca Fialdini ha ospitato tre attrici del cast di Doc - Nelle tue mani 2: Beatrice Grannò, Sara Lazzaro e Alice Arcuri. Le interpreti di Carolina Fanti, Agnese Tiberi e Cecilia Tedeschi hanno parlato delle dinamiche dei loro personaggi e hanno rilasciato qualche piccolo spoiler sul finale di stagione che andrà in onda su Rai 1 giovedì 17 marzo 2022. Mentre Sara Lazzaro ha anticipato che si vedrà un intenso e onesto confronto tra il suo personaggio e la virologa Tedeschi, l'interprete di quest'ultima ha definito gli ultimi episodi "da cardiopalma".

L'anticipazione più interessante e criptica è stata quella confermata dalle tre attrici che hanno rivelato: "Andremo incontro a una frattura, succederà un grande boom".

Beatrice Grannò di Doc - Nelle tue mani 2 : 'Per Carolina non è facile portare questo peso'

Nella seconda stagione di Doc - Nelle tue mani Andrea Fanti e i medici del suo team hanno dovuto fare i conti con i traumi provocati dalla pandemia. Anche la figlia di Andrea, Carolina, ha affrontato momenti difficili in corsia, soprattutto a causa della morte di Lorenzo Lazzarini. Il volto della giovane specializzanda, Beatrice Grannò, nel corso dell'intervista rilasciata nel programma Da noi a ruota libera si è soffermata sul legame tra il suo personaggio e Riccardo Bonvegna.

I due hanno mostrato di essere molto in sintonia, ma Carolina non è ancora riuscita a raccontargli cosa è accaduto a Lorenzo. Lo farà nel finale di stagione? L'attrice non ha risposto alla domanda in modo chiaro, ma ha ammesso: "Più una persona ha voglia di parlare di qualcosa, più è difficile farlo. Non è facile portarsi dietro questo peso".

Dunque, la giovane dottoressa alla fine potrebbe decidere di liberarsi dell'ingombrante segreto.

Spoiler Doc - Nelle tue mani 2, Sarà Lazzaro: 'Ci sarà un confronto tra Agnese e Cecilia'

Sempre nel corso dell'intervista condotta da Francesca Fialdini, l’attrice che impersona Agnese Tiberi ha rilasciato delle anticipazioni sull’ultima puntata di Doc - Nelle tue mani 2.

Sara Lazzaro ha rivelato: "Ci sarà l’occasione di un dialogo onesto e uno scambio reale tra Agnese e Cecilia. Ci sarà l'opportunità di un confronto tra donne e sarà interessante vedere come ci porremo l'una con l'altra'. Quanto al rapporto con l'ex marito Andrea, l'attrice ha parlato del legame tra i due che si pensava tornassero insieme, ma alla fine non è accaduto. "L'amore ha diverse fasi. Agnese si è trovata ad un bivio difficilissimo e ha dovuto anteporre a se stessa il benessere di qualcun altro", ha spiegato l'attrice, riferendosi al bambino adottato insieme al compagno Davide.

Le anticipazioni del finale di Doc 2, Alice Arcuri rivela: 'Episodi da cardiopalma'

Negli ultimi due episodi non mancheranno inattesi colpi di scena.

Inoltre, il finale sarà aperto e, dunque, alcune trame rimarranno in sospeso. Lo ha confermato anche Alice Arcuri, interprete della dottoressa Cecilia Tedeschi, una delle new entry della seconda stagione. Anche lei ospite di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, l'attrice non si è sbilanciata, ma ha anticipato: "Saranno episodi da cardiopalma". Per quanto riguarda il rapporto con Fanti, l'interprete originaria di Genova ha ammesso: "I sentimenti che prova per Andrea non sono spariti, sono ancora più forti. La scelta che dovrà fare diventerà una questione ottocentesca alla 'Emily Brontë', tra ragione e sentimento". Le tre attrici di Doc hanno infine anticipato: "Succederà una frattura, un grande boom..". Per capire cosa abbiano voluto dire, non resta che attendere l'ultima puntata, in onda il 17 marzo alle 21:25 su Rai 1.