La settima puntata di 'Doc - Nelle tue mani 2' andrà in onda, in prima serata, giovedì 10 marzo: comprenderà il tredicesimo e il quattordicesimo episodio, intitolati rispettivamente "Così lontani, così vicini" e "Senza nome". La seconda stagione della serie televisiva ha come protagonista ancora Luca Argentero: è composta da 16 episodi, che verranno trasmessi fino al 17 marzo su Rai 1. Nella nuova puntata, il dottor Andrea Fanti sarà desideroso di diventare primario, ma non tutto andrà come sperato. Nel frattempo, Riccardo (Pierpaolo Spollon) scoprirà una scomoda verità riguardo Doc e metterà in discussione la sua vocazione da medico.

Doc - Nelle tue mani 2, tredicesimo episodio: 'Così lontani, così vicini'

Nel tredicesimo episodio di Doc - 'Nelle tue mani 2', intitolato "Così lontani, così vicini", i medici affronteranno una nuova sfida. Infatti, si prenderanno cura di un giovane sordocieco: nonostante la situazione clinica del ragazzo non sia delle migliori, la squadra farà di tutto pur di aiutarlo. Nel frattempo, accadrà qualcosa di assai inaspettato: il dottor Fanti resterà alquanto meravigliato da una proposta ricevuta da Cecilia Tedeschi e non ci vorrà molto prima che la vicenda scateni una forte gelosia da parte di Giulia e Agnese. Riccardo, invece, attraverserà una crisi profonda, dopo aver scoperto un segreto riguardo Andrea Fanti: per tale ragione, entrerà in una profonda crisi.

Successivamente Gabriel farà una proposta ad Elisa, ma la donna si sentirà in grosse difficoltà. Quest'ultima, inoltre, sarà costretta a riflettere, dopo il ricovero di Teresa: inizierà a chiedersi quali siano i suoi veri desideri.

Doc 2, quattordicesimo episodio: 'Senza nome'

Nel quattordicesimo episodio di 'Doc - Nelle tue mani 2', intitolato "Senza nome", Giulia Giordano (Matilde Gioli) dovrà affrontare tutti gli scheletri nell'armadio che hanno rovinato il rapporto con sua madre: il compagno della donna, intanto, verrà ricoverato, ma i medici non riusciranno a capire quali siano le vere cause del suo malessere.

Il dottor Andrea Fanti, invece, riuscirà a ripagare tutti i suoi sforzi e sarà ad un passo dal diventare primario. Ad un certo punto, però, anche Cecilia scoprirà qualcosa di molto importante su Fanti. Infine, Riccardo metterà in discussione la sua vocazione da medico: l'uomo, infatti, verrà messo in serie difficoltà da un particolare caso, nel quale una giovane paziente sarà affetta da una rara malattia senza nome.

Le puntate di Doc - Nelle tue mani in streaming on line

Nell'attesa che vada in onda la settima puntata della seconda stagione di 'Doc - Nelle tue mani' è possibile rivedere in streaming online, tutti gli episodi già trasmessi in televisione, attraverso il sito dedicato RaiPlay.it.