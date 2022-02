Antonio Medugno sta passando dei momenti davvero molto difficili nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo essere stato tradito dall'amico più caro, è stato vittima di pesanti attacchi da parte degli altri concorrenti. Le nomination sono state un colpo basso per il ragazzo, uno tra gli ultimi entrati nel reality, tanto da mandarlo in crisi e spingerlo a pensare di abbandonare la casa ancora prima della possibile eliminazione.

Antonio Medugno sotto attacco

Antonio Medugno sta avendo un momento di grande difficoltà nella casa del Grande Fratello. Durante l'ultima diretta, in onda lunedì 7 febbraio, è stato nominato da diversi concorrenti, tra cui Gianluca Costantino, che è entrato con lui e con cui divide ogni notte il letto.

Barù ha aumentato la tensione con la sua nomination, a cui ha dato una motivazione davvero particolare e imbarazzante. "La sua è stata la goccia che ha fatto traboccare il water" ha dichiarato il concorrente, che ha spiegato di aver deciso di votarlo perché spesso lascia il bagno sporco. Alessandro Basciano ha approfittato delle parole di Barù per iniziare a prendere in giro il ragazzo. "Antonio con me ha chiuso" ha dichiarato il fidanzato di Sophie Codegoni, dopo aver sottolineato che la motivazione di Barù era giusta.

Antonio vuole abbandonare il GF Vip

Antonio Medugno ha litigato con Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. Il ragazzo ha confidato a Soleil e Jessica di aver pensato di abbandonare la casa.

"Io ho paura di entrare in un circolo in cui entrai un po' di tempo fa sull'alimentazione" ha spiegato il ragazzo, raccontando di aver avuto dei problemi con il cibo e di avere timore che possa accadere di nuovo. Si tratta di una situazione che lo preoccupa e ha spiegato che di solito una persona vicina a lui lo aiuta a risolvere questo problema.

"Quando sto male mi distacco dal cibo" ha confessato Antonio, spiegando il motivo per cui è così spaventato di andare avanti in questa esperienza.

Soleil ha difeso Antonio

Gli attacchi dei gieffini nei confronti di Antonio Medugno hanno reso la situazione in casa particolarmente tesa. A prendere le parti dell'ultimo entrato è stata Soleil Sorge, che non ha apprezzato il modo in cui alcuni concorrenti lo hanno trattato.

"Non è carina questa cosa da dire in diretta" ha sottolineato Soleil, prendendo le parti del ragazzo. L'influencer ha specificato che secondo lei non è lui a sporcare il bagno, perché prima era entrato un altro concorrente, anche lui solito a sporcare. Il problema dell'igiene del bagno sta diventando molto stressante per i gieffini, ma Soleil pensa sia fuori luogo parlarne in diretta e accusare le persone. "Non mi è piaciuto che si è preso una nomination a caso dal suo amico" ha aggiunto la ragazza.