Cresce la tensione nella casa del Grande Fratello Vip e in queste ultime ore Jessica e Barù si sono ritrovati ai ferri corti. Il motivo? La principessina non ha gradito alcuni confessionali del suo "amico speciale", che negli ultimi giorni ha sparato a zero contro di lei.

Un duro colpo per Jessica, che non ha potuto nascondere la sua delusione, tanto da sfogarsi con lo stesso Barù. La reazione del nipote di Costantino Della Gherardesca ha spiazzato tutti, dato che ha ammesso di stare male per gli attacchi rivolti contro la principessina.

Nervi tesi nella casa del GF Vip tra Barù e Jessica dopo la puntata serale

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip, Alfonso Signorini ha messo al corrente Jessica di quello che Barù ha detto in confessionale.

Dei veri attacchi che non sono passati inosservati, dato che Barù ha criticato le principessine per questo "titolo nobiliare" che avrebbero sbandierato ai quattro venti durante questa esperienza nella casa di Cinecittà.

E poi ha smentito categoricamente il suo interesse nei confronti di Jessica, sostenendo che in questi mesi sarebbe stata sempre la principessina a cercarlo all'interno della casa per stare insieme.

Jessica affronta Barù nella casa del Grande Fratello Vip 6 dopo gli screzi

Parole che hanno ferito la sorella di Lulù, che nella mattinata dell'11 marzo ha scelto di affrontare "faccia a faccia" Barù per avere un confronto dopo questi attacchi che ha visto durante la puntata in prime time al Gf Vip.

"Mi ha dato fastidio perché io non ti sono venuta dietro come un cagnolino per due mesi e mezzo.

Le cose si fanno sempre in due: io so di piacerti e che tra noi c'è attrazione fisica. Poco, ma sicuro" ha sbottato Jessica, mettendo in chiaro le cose e confermando di non aver apprezzato il modo di fare di Barù nei suoi confronti.

"Di farmi passare per la disperata che ti viene dietro, non mi è piaciuto. È poco elegante da parte tua" ha proseguito ancora la principessina, che non ha risparmiato una stoccata nei confronti del suo "amico speciale" conosciuto al GF Vip.

'Mi sento male', Barù chiede perdono alla principessina dopo gli attacchi detti al GF Vip

"Mi dispiace molto per quello che ho detto e come l'ho detto. Non ti voglio vedere così, perché mi sento male" ha ammesso Barù, mostrandosi affranto per la situazione che si è venuta a creare con Jessica a pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip 6.

"Sappi che mi sono uscite male certe cose, hai tutte le ragioni per essere delusa. Non sono contento. Anzi sono molto triste" ha aggiunto ancora Barù, che ha provato così a ottenere il perdono di Jessica, che continuava a dire di essere delusa.