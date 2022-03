Davide Silvestri e Alex Belli, durante i primi mesi del Grande Fratello Vip, hanno stretto un legame di amicizia molto forte. Il loro rapporto, però, si è rovinato quando è entrato in gioco il triangolo formato dall'attore insieme a Soleil Sorge e Delia Duran. Silvestri, ospite a Casa Chi, ha parlato del suo legame con l'attore e di come si è rovinato nel tempo, attaccandolo in modo diretto per come si è comportato durante il loro percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Davide Silvestri contro Alex Belli: 'Insopportabile'

Il rapporto che si era creato tra Davide Silvestri e Alex Belli, nel corso del tempo si è inevitabilmente rovinato.

I due concorrenti hanno fatto due percorsi molto diversi e all'attore non è piaciuto per niente il triangolo che si è andato a creare nella casa con Soleil Sorge e Delia Duran. Anche durante l'esperienza Davide ha più volte sottolineato di non essere d'accordo con il comportamento dell'amico, tanto che la loro amicizia si è completamente distrutta. "Ad un certo punto ho pensato fosse insopportabile e snervante" ha dichiarato sinceramente Davide Silvestri a Casa Chi, sottolineando che la situazione che si era andata a creare era diventata davvero molto pesante e non riusciva più a sopportarla. Nel corso dei mesi si è parlato moltissimo della situazione sentimentale di Alex Belli e questo ha avuto delle conseguenze negative sugli altri concorrenti, compreso Davide Silvestri, che ha dovuto troncare il rapporto.

Davide Silvestri: 'Non ho mai nascosto quello che penso'

Davide Silvestri ha spiegato che quando Alex Belli è stato squalificato era molto contento e glielo ha detto in faccia. "Non ho mai nascosto quello che penso" ha spiegato l'attore, che in casa è stato spesso accusato di non esporsi troppo. Davide ha aggiunto che Alex si è completamente perso nella storia del triangolo e gli è dispiaciuto molto perché inizialmente si sono divertiti tanto e hanno portato anche un po' di arte all'interno della casa più spiata d'Italia.

Silvestri ha spiegato di aver dato una serie di consigli ad Alex Belli, dicendogli di abbandonare quella situazione che si era creata e di tornare ad essere l'uomo che si divertiva e che non perdeva tempo in questi assurdi teatrini. Alex Belli non lo ha ascoltato e ha preferito dare importanza a quello che stava accadendo con Soleil Sorge e Delia Duran.

La delusione di Davide: 'Ho perso un amico'

Davide Silvestri è convinto che Alex Belli sia diventato schiavo del personaggio che interpretava, perdendo completamente la lucidità nel suo percorso. Ha spiegato di avergli detto che ci sarebbe stato solo se tornavano a divertirsi come all'inizio, se no si sarebbe allontanato, come ha fatto. "Non potevo difenderlo" ha spiegato Davide, sottolineando che voleva stare fuori da quella situazione. "Ho perso un amico" ha detto Davide, con delusione, spiegando che Alex è stato schiavo del suo personaggio e ha perso completamente il controllo. "La sua parte artistica era più interessante dello show amoroso che hanno fatto" ha aggiunto l'attore.