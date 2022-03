Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 7 marzo, Alfonso Signorini ha annunciato ai suoi vipponi una doppia decisione del televoto, per eliminare un concorrente e mandarne uno in finale. La premessa del conduttore ha spinto i concorrenti in casa a cambiare completamente e inaspettatamente strategia, tanto che molte persone hanno deciso di votare Soleil Sorge, nonostante i pessimi rapporti all'interno della casa. Davide Silvestri ha commentato questo cambio improvviso di strategie, smascherando le donne della casa e accusandole di essere false.

Cambio di strategia nella casa del GF Vip

Alfonso Signorini, durante la puntata del Grande Fratello Vip del 7 marzo, ha annunciato ai concorrenti che ci sarebbe stato un televoto molto particolare, in cui una persona avrebbe abbandonato la casa e un'altra sarebbe passata direttamente in finale. A votare dovevano essere proprio i vipponi. Questo annuncio ha cambiato completamente le carte in tavola. Alcuni concorrenti, in modo particolare tra le donne della casa, hanno improvvisamente cambiato strategia. Soleil Sorge ha ricevuto diversi voti del tutto inaspettati, da parte di persone che in realtà non avevano un buon rapporto con lei. Questo ha fatto insospettire Davide Silvestri che, dopo la puntata, in cui Soleil è stata nominata, ha confessato a Barù che secondo lui la parte femminile della casa si è scatenata, con grande falsità e soddisfazione per l'eliminazione dell'influencer.

Davide Silvestri: 'Hanno fatto le finte'

Davide Silvestri si è sfogato con Barù, spiegando che secondo lui le donne della casa sono tutte felici che Soleil sia stata eliminata. L'attore ha sottolineato che sicuramente sono state false, soprattutto per quanto riguarda le nomination che hanno fatto per mandare in finale l'influencer.

"Hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo" ha dichiarato Davide, spiegando che le motivazioni che hanno usato per nominarla per la finale sono del tutto false. Secondo Davide le donne hanno usato una strategia diversa dal solito, votando Soleil per la finale in modo da "tenersela buona", convinte che tanto sarebbe stato eliminato lui.

Silvestri è stato molto duro nel suo giudizio sulle donne, ma anche secondo Barù sono tutte felici di essere finalmente riuscite ad eliminarla.

Il motivo per cui Davide ha votato Soleil

Davide ha parlato anche del motivo per cui lui stesso ha votato Soleil, svelando se è stata una strategia oppure no. Davide ha spiegato che la sua nomination è stata fatta con il cuore e non per strategia. Se avesse voluto eliminare qualcuno sapeva già chi scegliere, ma per una nomination in positivo, per la finale, aveva già deciso di scegliere Soleil oppure Barù. "Io l'ho fatta con il cuore perché meritava la finale" ha dichiarato Davide, parlando della nomination e spiegando che nonostante quello che è successo vuole molto bene a Soleil.