Venerdì 25 marzo, andrà in onda l'ultima puntata settimanale di Uomini e Donne: nell'attesa del weekend, il cast del dating-show farà compagnia ai telespettatori per un'altra ora e mezza, aggiornandoli sulle storie più interessanti. Le anticipazioni che circolano in rete su questo appuntamento, fanno sapere che Armando tornerà a centro studio per una doppia conoscenza, mentre Luca commenterà le esterne che ha fatto con Soraya e Lilli.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e Donne

Sta per concludersi una nuova settimana di programmazione di Uomini e Donne: venerdì 25 marzo, infatti, andrà in onda l'ultimo appuntamento prima del weekend ed è anche l'ultimo che è stato registrato.

Le anticipazioni che da qualche giorno circolano sul web, fanno sapere che il cast si ritroverà sabato e domenica per nuove riprese, necessarie per poter portare avanti le dinamiche della trasmissione di Canale 5.

Quello che sarà trasmesso in televisione nelle prossime ore, invece, riguarda soprattutto uno storico protagonista del Trono Over.

Oggi pomeriggio, infatti, il pubblico sarà aggiornato sulle conoscenze di Armando: il cavaliere sta frequentando sia Aneta che Alessandra e, almeno per il momento, non si sente pronto a dire chi delle due preferisce. Era da un po' di tempo che il napoletano non veniva convocato a centro studio per i suoi "amori": Incarnato, infatti, ultimamente ha fatto parlare di sé soprattutto per le aspre critiche che ha rivolto ai colleghi di parterre, in primi a Diego e ad Alessandro.

Novità nel Trono Classico di Uomini e Donne

Dopo essersi occupata di Armando, Maria De Filippi cercherà di aggiornare i telespettatori sul percorso di Luca alla ricerca dell'anima gemella.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 25 marzo, fanno sapere che il giovane romano sta portando avanti sia la conoscenza con Soraya che quella con Lilli ma, almeno apparentemente, questi legami non stanno attirando l'attenzione come quelli che ha costruito Matteo da quando è diventato tronista.

A proposito di Ranieri, giovedì 24 sono state trasmesse in tv le esterne che ha fatto con Federica e Valeria durante la settimana: il ragazzo ha baciato entrambe le corteggiatrici e si dice confuso e assolutamente non pronto a fare una scelta.

Attesa per le nuove registrazioni di Uomini e Donne

Dopo una breve parentesi dedicata a Luca Salatino, la conduttrice di Uomini e donne tornerà ad occuparsi dei protagonisti del Trono Over.

Il 25 marzo, infatti, il pubblico scoprirà se Ida ha davvero chiuso la conoscenza con Alessandro oppure se gli darà l'ennesima possibilità.

Stando alle anticipazioni che da qualche giorno circolano in rete, la dama non dovrebbe concedere un'altra chance al napoletano dopo aver realizzato che il sentimento che prova per lui non è contraccambiato.

Sabato 26 e domenica 27, inoltre, saranno registrate due nuove puntate del dating-show e i fan saranno aggiornati su svariati argomenti: l'inaspettato avvicinamento amoroso tra Gemma e Franco (i due si sono anche baciati dopo un appuntamento romantico), le prime esterne della neo tronista Veronica Rimondi (non particolarmente apprezzata da alcuni spettatori dopo la sua presentazione), le novità nel percorso di Matteo (sempre più indeciso tra Federica e Valeria), i possibili nuovi scontri tra Tina Cipollari e Pinuccia e il racconto di quello che è accaduto tra Ida e Alessandro nel corso dell'ultima settimana.

Non è da escludere, infatti, che Maria De Filippi convochi ancora l'ex coppia a centro studio per sapere se c'è stato un riavvicinamento dopo la rottura di qualche giorno fa.