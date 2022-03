Ilary Blasi è stata ospite di Alfonso Signorini nella serata finale del GF Vip 6. La moglie di Francesco Totti ha detto la sua sul concorrente più discusso di questa edizione del Grande Fratello Alex Belli, a seguito di una provocazione di Signorini sulla presunta crisi con il marito e l'invito a frequentare l'attore di Centovetrine.

Ilary Blasi e la battuta contro Alex Belli al GF Vip

Ilary Blasi è pronta a condurre la nuova edizione de L'isola dei Famosi che andrà in onda a partire dal prossimo lunedì 21 marzo, in sostituzione del GF. Per pubblicizzare l'inizio del programma è stata ospitata della puntata finale del Grande Fratello Vip.

In jeans e t-shirt bianca, ha fatto il suo ingresso in studio, tra gli applausi del pubblico che la ricordano con affetto. Infatti, in passato era proprio Ilary a condurre il Grande Fratello, avendo come opinionista Alfonso Signorini che l'ha poi succeduta.

Il direttore di Chi ha chiesto a Blasi se fosse vera la presunta crisi di cui si è tanto parlato con il calciatore Totti. "Allora è vero?", ha chiesto Signorini, per sentirsi rispondere ironicamente da Ilary: "Cosa? Ah, il fatto che sono separata in casa e divorziata". Cogliendo il sarcasmo, Alfonso ha proposto a Ilary: "Se vuoi qui c'è Alex Belli, lui è per l'amore libero". Il marito di Delia Duran ha detto che la moglie di Totti ha già i suoi problemi e lei l'ha gelato dicendo in romanesco: "Nemmeno al palocco de casa te vorrei", ovvero "Non ti vorrei nemmeno fuori casa".

Ilary, quindi, non ci penserebbe mai ad una cosa del genere.

L'ironia di Ilary sulla lunga durata del GF Vip

La sesta edizione del GF Vip è stata la più lunga tra quelle passate. Infatti, i concorrenti sono rimasti in casa per ben 6 mesi, dal 13 settembre al 14 marzo. Ad ironizzare sulla lunga durata è stata sempre Ilary Blasi che ha consigliato ad Alfonso di sparire ora dagli schermi: "Ti devo dire una cosa da amica.

Qui tutti lo pensano, ma nessuno te lo dice. Basta. Il pubblico è esasperato, da stasera sparisci. Trovati un hobby, comprati un cane. Chiama Giucas, fatti ipnotizzare fino a settembre".

La vincitrice del GF vip 6: Jessica Selassiè

I cinque finalisti ufficiali risultati essere Barù, Davide, Lulù, Delia e Jessica. Quest'ultima, infatti, è stata preferita a Giucas al primo televoto della serata.

Dopo aver preso casualmente il piramidale a fondo dorato, Barù, esonerato dai successivi due televoti, ha scelto di dare a Davide la possibilità di scegliere chi sfidare. Silvestri ha scelto Lulù che, visibilmente incredula, è stata la seconda della serata ad essere eliminata dal programma. L'altro televoto, basato sulla scelta tra Delia e Jessica è stato vinto da quest'ultima. La finalissima è spettata a Davide e Jessica, dopo l'eliminazione di Barù, che è stato il meno votato dal pubblico. Infine, a guadagnarsi la vittoria è stata Jessica.