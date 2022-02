Kabir Bedi torna a puntare il dito contro Manila Nazzaro al GF Vip. In queste ultime ore, l'attore ha lanciato delle nuove pesanti frecciatine nei confronti dell'ex Miss Italia, alla luce del duro scontro che qualche giorno fa ebbero all'interno della casa.

Complice una nomination che non è piaciuta a Kabir da parte di Manila, il clima tra i due si è raffreddato e ad oggi, l'attore considera l'ex Miss Italia una delle concorrenti più furbe di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Tensione nella casa del GF Vip: Kabir Bedi Vs Manila Nazzaro

Nel dettaglio, il clima tra Kabir e Manila durante le ultime settimane trascorse all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, è stato particolarmente teso.

Dopo la nomination da parte dell'ex Miss Italia, Kabir non ha nascosto la sua amarezza e la sua delusione per come sono andate le cose, puntando il dito contro Manila e accusandola di fare "cose cattive".

Anche in queste ultime ore, Kabir ha polemizzato duramente contro Manila, tanto da sparare a zero sul conto della protagonista di questo GF Vip e ritenendo che sia lei la più furba di questa sesta edizione.

Il duro attacco di Kabir Bedi che spara a zero su Manila Nazzaro

Per Kabir Bedi, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Manila temerebbe dei concorrenti che stanno condividendo con lei questa esperienza, tanto da ritenere che in realtà non sia amica di nessuno all'interno della casa di Cinecittà.

"Ho visto Manila sotto una nuova veste: lei è la più furba di tutti", ha sentenziato Kabir Bedi durante il suo nuovo sfogo con Davide Silvestri durante il quale non ha affatto risparmiato delle "stoccatine" al vetriolo nei confronti dell'ex Miss Italia.

"Ha coltivato l'amicizia con tutti, ma teme me, Davide, Katia e Barù", ha proseguito ancora Kabir Bedi che sembra avere le idee molto chiare sul conto di Manila, dopo aver analizzato il suo atteggiamento e il suo modo di fare all'interno della casa di Cinecittà nel corso di queste ultime settimane.

'Non è amica di nessuno', sbotta Kabir Bedi contro Manila al Grande Fratello Vip

"Lei cambia come il vento, ma non è amica di nessuno", ha chiosato ancora Kabir Bedi confermando di fatto di non avere una buona impressione sul conto della Nazzaro, alla luce delle incomprensioni che sono sorte tra di loro in queste settimane.

Insomma parole molto dure quelle di Kabir Bedi che ormai sembra non avere più stima nei confronti di Manila e, alla luce di queste pesanti frecciatine scagliate nei confronti della sua compagna di gioco, appare piuttosto difficile pensare e ipotizzare che tra i due possa esserci un confronto chiarificatore nel corso delle prossime settimane.