Clima teso nella casa del Grande Fratello Vip e, questa mattina, Soleil e Lulù si sono ritrovate ancora una volta ai ferri corti.

Tra le due inquiline di questa sesta edizione, nel corso delle ultime settimane c'è stato un riavvicinamento che faceva ben sperare in vista di una possibile "nuova tregua" a poche settimane ormai dalla finalissima di questa sesta edizione.

In mattinata, però, ci sono riaccese le tensioni nel momento in cui Soleil Sorge ha trovato il bagno sporco ed ha puntato il dito contro la principessina Selassié.

Lulù lascia il bagno sporco al GF Vip e Soleil sbotta furiosa

Nel dettaglio, il risveglio all'interno della casa del GF Vip non è stato per niente tranquillo per Soleil Sorge, la quale si è ritrovata a dover fare i conti con una "brutta sorpresa" trovata in bagno.

La principessina Lulù, essendo stata chiamata in magazzino dagli autori del GF Vip, non sarebbe riuscita a pulire nel migliore dei modi il bagno.

Di conseguenza, l'avrebbe lasciato sporco al punto da scatenare l'ira dell'ex protagonista di Uomini e donne, che non ha perso occasione per sbottare e per mettere in chiaro le cose.

Soleil Sorge perde le staffe con Lulù per il bagno sporco

Soleil Sorge, trovandosi ad avere a che fare con il bagno sporco, ha subito bacchettato la principessina e l'ha messa in riga, facendole presente che non era stata per niente educata nei confronti degli altri concorrenti che, con lei, stanno condividendo questa esperienza all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

"Ho dovuto pulire lo schifo che hai lasciato in bagno. Era tutto otturato", ha sbottato Soleil che ha perso le staffe nei confronti della principessina e non ha gradito affatto il suo modo di affrontare le cose.

Soleil, infatti, ha sbottato perché secondo lei, Lulù poteva "discolparsi" in un solo modo: chiedendo scusa e ammettendo l'errore.

Invece, la principessina, ha cominciato a dare la sua versione dei fatti e le sue mille scuse per cercare di discolparsi, scatenando ancora di più la rabbia dell'ex protagonista di Uomini e donne.

Lulù e Soleil: si riaccende lo scontro nella casa del GF Vip

"Sì, grazie al ca..., almeno chiedi scusa", ha sbottato furiosa e amareggiata Soleil Sorge voltando le spalle alla principessina mentre cercava di spiegare la sua versione dei fatti.

Lulù, però, non si è scomposta più di tanto e forse consapevole del fatto di essere già in finale, non ha voluto dare adito più di tanto alle accuse che le sono state fatte dalla sua compagna di gioco.

Come andrà a finire questa volta? Le due inquiline del GF Vip troveranno un punto di incontro oppure saranno l'una contro l'altro fino alla finalissima? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.