Si riaccendono le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip a poche ore dalla nuova puntata serale e a una settimana esatta dalla finalissima. Soleil Sorge è apparsa a dir poco furiosa nei confronti della principessina Lulù e l'ha duramente rimproverata per le condizioni in cui ha lasciato il bagno.

Immediata la reazione della principessina Selassié, che ha provato a spiegare la sua versione dei fatti e la sua posizione, ma Soleil è partita all'attacco consigliandole solo di chiedere scusa.

Soleil furiosa e sbotta contro Lulù al GF Vip per il bagno sporco

Nel dettaglio, il clima nella casa del GF Vip è apparso piuttosto teso nel momento in cui Soleil Sorge si è ritrovata a fare i conti con il bagno, lasciato in pessime condizioni da Lulù.

Ecco allora che la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne non è stata affatto delle migliori. Trovandosi "faccia a faccia" con la principessina non si è fatta problemi a rimproverarla e ad attaccarla per la scarsa attenzione riservata al bagno e all'igiene di quello che è uno spazio comune per tutti i concorrenti.

"Dici scusa se ho dovuto pulire il mio schifo che lascio in bagno per l'ennesimo volta. Hai lasciato la tazza otturata", ha sbottato Soleil visibilmente furiosa con la principessina.

"Usi non so quanta carta, è l'ennesima volta che l'hai otturato. Impara a vivere o chiedi scusa alla gente" ha proseguito ancora Soleil, che ha rimproverato e bacchettato Selassié.

'Chiedi scusa', sbotta Soleil che rimprovera Lulù (Video GF Vip)

"La prima cosa che fai dopo una cosa del genere è chiedere scusa" ha aggiunto ancora l'influencer, che si sarebbe aspettata delle scuse da Lulù.

"Non potevo venire, mi hanno chiamato in magazzino. C'avete voglia di litigare" ha sentenziato Lulù, che non si è lasciata scalfire più di tanto dalle accuse di Soleil Sorge.

In attesa di scoprire come si evolverà questo confronto/scontro tra le due inquiline della sesta edizione del GF Vip, nella nuova puntata serale del 7 marzo è previsto un "tutti contro tutti" che non passerà inosservato.

Soleil Sorge e il nuovo 'faccia a faccia' con Alex Belli al GF Vip

Le anticipazioni del reality show Mediaset rivelano che i concorrenti si ritroveranno ad affrontare questo confronto in diretta tv, dove tutti saranno chiamati in causa e c'è da scommettere che non mancheranno nuovi momenti di tensione e rivelazioni che fino a oggi sono state taciute per quieto vivere.

Occhi puntati anche su Soleil Sorge, che nel corso della nuova diretta del GF Vip si ritroverà ad avere un nuovo faccia a faccia con Alex Belli e sua moglie Delia Duran, l'ultimo prima del gran finale di questa sesta edizione.