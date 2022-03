Piccolo momento di tensione tra i "Jerù". Martedì 8 marzo, infatti, Barù ha protestato per la parola "stratega" che gli ha attribuito Jessica in una clip che è stata mandata in onda durante la puntata del Grande Fratello Vip del giorno prima. Il nobile si è mostrato seccato e distante, mentre la principessina etiope ha cercato di spiegargli che quel termine l'ha detto in un momento di rabbia e che non lo pensa, anzi si fida ciecamente di lui.

Aggiornamento sulla 'coppia' del Grande Fratello Vip

Quando manca meno di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip, all'interno della casa la tensione si taglia con il coltello.

Una parola che Jessica ha attribuito a Barù nelle scorse ore l'ha fatto sbottare.

Il nobile è apparso risentito per essere stato etichettato come uno "stratega" da una delle persone alle quali si è legato di più da quando vive tra le mura di Cinecittà.

Quando la maggiore delle sorelle Selassié gli ha chiesto il motivo del suo atteggiamento freddo delle ultime ore, Barù non ci ha pensato due volte e ha detto: "Prima mi insulti e poi fai così. Sei veramente insopportabile. Con che coraggio!".

La ragazza ha cercato di controbattere giustificando la sua uscita dell'altra sera con una rabbia che cova da tempo, ma il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha voluto sentire ragioni: "Dici che io faccio strategia, ma per cosa?

Adesso te la faccio vedere io la strategia".

Tensione tra i 'Jerù' al Grande Fratello Vip

Barù ha continuato dicendosi fortemente contrariato per essere stato descritto come una persona che usa strategia nella casa, soprattutto perché questo pensiero lo ha espresso una concorrente che sostiene di tenere tanto a lui.

"Questo è un insulto ai miei valori.

La trovo una brutta offesa", ha sbottato il nobile mentre Jessica provava a difendersi invano.

"L'ho detto prima che ci parlassimo in capanna, avevo dei dubbi leciti. Tu dici che non ti fidi di me perché non mi conosci, io sì invece", ha ribattuto la concorrente del Grande Fratello Vip.

La discussione, tra quelli che i fan del programma hanno ribattezzato "Jerù", si è conclusa con un nulla di fatto: non si è arrivati a una stretta di mano o a un altro gesto di pace, in quanto entrambi erano parecchio nervosi e risentiti per come si sono evolute le cose dopo la puntata di lunedì 7 marzo.

Il racconto sulla 'capanna' del Grande Fratello Vip

Prima che bisticciassero in cucina, Jessica e Barù sembravano molto vicini. Aver trascorso oltre un'ora in una capanna, costruita da Lulù nel salotto della casa, aveva favorito un riavvicinamento tra i due protagonisti del reality Mediaset dopo qualche giorno di gelo.

Quando Alfonso Signorini ha cercato di indagare su cosa fosse successo sotto la tenda l'altra notte, la principessina Selassié ha spiegato: "Niente di troppo osé. Abbiamo parlato tanto. Il massimo che c'è stato è un abbraccio. Non ci siamo baciati".

Anche il nobile ha confermato questa versione, dicendosi ancora convinto di vedere la ragazza come amica e non come una futura fidanzata.

Nonostante tutto, però, c'è ancora un folto gruppo di fan del Grande Fratello Vip che crede nella possibilità che possa nascere l'amore fuori dalla casa più spiata d'Italia. Anche Jessica si è detta ottimista sul rapporto che lei e Barù potranno costruire lontano dai riflettori: "Non so se ci fidanzeremo, però ci vedremo sicuramente".

Visto che manca meno di una settimana alla finale, l'attesa per scoprire cosa accadrà tra i Jerù continua ma non è da escludere che i due possano regalare altri colpi di scena in questi ultimi giorni di permanenza tra le mura di Cinecittà.