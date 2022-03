Domenica 13 marzo, i "vipponi" hanno trascorso l'ultima notte all'interno della casa del GFVip. Una volta ritirati nelle stanze, Jessica Selassié ha fatto un bilancio con Barù sul suo percorso al Reality Show. Anche se con il food blogger le cose non sono andate bene, la Principessa si è detta felice.

Le parole della Principessa

A poche ore dalla finale del GFVip, i concorrenti rimasti in casa hanno fatto un loro bilancio. Mentre Barù e Davide Silvestri stavano parlando del loro percorso, sono stati raggiunti da Jessica.

La Principessa ha confidato di essere felice di avere avuto la possibilità di conoscere una persona come il food blogger: "Grazie per avermi fatto conoscere Barù".

Poi, la diretta interessata ha strizzato un occhio a come sono andate le cose tra loro: "Non mi sono mai illusa sulla persona che sei, l'ho capito benissimo come sei fatto".

Infine, la 26enne ha rivelato che il momento più brutto che ha vissuto nella casa di Cinecittà è stato quando sua sorella Clarissa è stata eliminata. Come spiegato dalla Principessa, era lei quella che pensava di uscire poco dopo il suo ingresso. A tal proposito Jessica ha rivelato che giorno dopo giorno ha cominciato a conoscere tutti i "vipponi" e si è ricreduta. Dal momento dell'uscita di Clarissa a oggi, la 26enne ha ammesso che il tempo ha cominciato a scorrere veloce.

Il bilancio di Barù

Dopo avere ascoltato la coinquilina, Barù ha fatto il suo bilancio.

Il diretto interessato ha ammesso di essersi stupito per come è riuscito ad affrontare il GFVip: "Un ambiente che è l'opposto di quello a cui sono abituato". Secondo il punto di vista del food blogger, nella casa di Cinecittà si crea un ambiente ostile. Essendo arrivato in finale, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rivelato di avere già vinto una sfida con sé stesso.

Se dovesse ricordare un momento bello, il gieffino ha menzionato quando ha riso per 20 minuti senza motivo: "Una cosa che non facevo da tanto".

Infine, Barù si è detto felice anche per avere trovato delle amicizie vere al GFVip: una cosa che non va data per scontata visto che si tratta di un programma basato sulla strategia.

Chi sono i finalisti del GFVip

Lunedì 14 marzo è in programma la finale del GFVip. Attualmente i finalisti sono quattro: Delia Duran, Lulù Selassié, Davide Silvestri e Barù.

Jessica Selassié e Giucas Casella sono ancora in bilico: i due "vipponi" si trovano al televoto. Al termine del verdetto, il concorrente più votato sarà il quinto finalista e potrà lottare per la vittoria del reality show. Al contrario, il "vippone" meno votato dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

Secondo i sondaggi, la più grande delle sorelle Selassié potrebbe vincere il programma condotto da Signorini.