A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, il reality continua a far parlare di sé. Dopo alcune dichiarazioni di Alex Belli, che potrebbe tornare per la prossima edizione del GFVip, questa volta a dire la sua è stata Miriana Trevisan. L'ex moglie di Pago si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni, anche piccanti, di alcune coppie nate in casa, confessando ciò che lei sentiva provenire dai vari letti, nella notte.

Grande Fratello, le dichiarazioni di Miriana

L’ex concorrente del GFVip, Miriana Trevisan, durante un’intervista, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni sulle coppie nate a Cinecittà.

Trevisan ha rivelato: ”La coppia che secondo me scoppierà per prima è quella di Alex e Delia, loro sono già scoppiati così. Trovo invece che la coppia più passionale sia quella tra Basciano e Sophie, vedo una grande passione ma credo che ci sia ancora un lungo percorso tra i due da fare. Io sentivo le cose più sconce, ma anche le dichiarazioni più belle, si dichiaravano il loro amore in piena notte”.

L’ex moglie di Pago è poi passata a parlare di Manuel e Lulù, una delle coppie più emozionanti di questa edizione, dicendo che sotto le coperte tra Manuel e Lulù succedevano le cose più assurde. Rivelando che, ogni tanto, Lulù ridendo chiedeva aiuto a Miriana per darle manforte mentre Manuel la pizzicava.

La showgirl ha poi rivelato: "La coppia che ha consumato di più al GF Vip? Secondo me Lulù e Manuel, io sentivo e vi giuro che è così. Voi umani non potete capire cosa succedeva in quella camera”. L’ex gieffina non si è poi risparmiata nel lanciare frecciatine a Soleil, mentre parlava di Federica e Gianmaria, dicendo: ”Fede e Gianmaria mi piacciono, li vedo molto bene insieme.

Lui dopo aver avuto Soleil, questa donna è ora colato”.

Miriana commenta il presunto ritorno di fiamma con Pago e la vittoria di Jessica

Sui social, dopo l’uscita di Miriana dal GFVip, molti ipotizzano un ritorno di coppia con il suo ex marito Pago. Tuttavia Trevisan commenta tutto questo dicendo di essere contenta che ci siano persone che sperano in un ritorno di fiamma, ma non accadrà e ne è sicura, in quanto ormai loro due sono due grandi amici, quasi come fratello e sorella.

Miriana continua dicendo: ”Non è possibile che tra noi due ritorni l’amore, abbiamo già avuto altre occasioni e non è ritornata la fiamma, in ogni caso ci vogliamo un bene dell’anima e ci ritroviamo spesso insieme per stare vicino a nostro figlio”. Infine la showgirl ha parlato della vittoria di Jessica, dicendo che era una vittoria per lei inaspettata, ma che desiderava tanto che a trionfare fosse proprio Selassiè, in quanto per lei è stata la vincitrice morale di questo GF.