Lunedì 13 marzo finirà la più lunga edizione del GF Vip, iniziata il 13 settembre 2021 e che terminerà esattamente dopo sei mesi. In questa sesta edizione del reality hanno partecipato in tutto 35 concorrenti, tra eliminazioni, abbandoni, ed entrate di nuovi "vip".

Uno dei concorrenti entrati in corso d’opera è Barù, che nel giro di due mesi e mezzo ha conquistato il posto da finalista. Una finale a sorpresa dunque per l’enologo Barù: lui stesso ha dichiarato di aspettarsi che arrivassero in finale persone entrate da più tempo nella casa come Soleil e Miriana, uscite invece nella puntata di lunedì 7 marzo.

Per aggiudicarsi la vittoria, Barù deve vedersela ora con gli altri tre finalisti Davide, Delia e Lulù, mentre Giucas e Jessica sono al momento al televoto e solo uno dei due sarà in gara nella finalissima.

Barù probabile vincitore a sorpresa della finale

Nella scorsa puntata Barù ha conquistato due televoti: il primo con Manila ed il secondo con Sophie, entrambe concorrenti veterane del gruppo.

Con la vittoria del secondo televoto, Barù si è aggiudicato il quarto posto da finalista, a sorpresa: ai concorrenti era stato detto soltanto del televoto flash per l’eliminazione tra Barù e Sophie. Al pubblico invece era stato rivelato il doppio esito del televoto: la persona che avrebbe preso più voti e quindi vinto al televoto, non solo non sarebbe uscita, ma avrebbe conquistato il quarto posto della finale di lunedì.

E Barù ha spiazzato tutti, riuscendo a prendere più voti. L’enologo aveva già vinto precedenti televoti ma essendo la posta in gioco più alta in semifinale, nessun concorrente si aspettava che la spuntasse lui sia contro Manila che contro Sophie.

La percentuale dei televoti con i quali è stato salvato - hanno fatto notare Alfonso Signorini e Adriana Volpe in puntata - è stata abbastanza alta e questo potrebbe far immaginare un colpo di scena nella puntata finale.

Insomma Barù potrebbe essere il vincitore.

L’ascesa di Barù all’interno del GF Vip 6

Entrato solo a dicembre nella casa del GF Vip, Barù è riuscito a conquistare il pubblico con il suo modo di fare "alternativo", poco televisivo. Si è rivelato da subito un personaggio non convenzionale all’interno della casa per il suo essere diretto, molto schivo e riservato della sua vita privata: uno spirito libero che vive in mezzo alla natura della Maremma toscana, lontano dal mondo del gossip e dei reality.

Nipote di Costantino della Gherardesca - conduttore e personaggio televisivo - Barù da anni si dedica alla sua passione per la cucina che gli ha valso la professione di food influencer e la partecipazione al programma tv ‘Cuochi e fiamme’ nel 2017.

L’enologo e food influencer si è poi distinto per doti ironiche e un certo humor inglese, provocando anche malumori tra le donne per qualche battutina di troppo nei loro confronti. Ha anche ideato il personaggio di un astrologo di nome Cosimo, un suo alter ego, attraverso il quale legge l’oroscopo ai suoi compagni di avventura.

All’interno della casa ha legato molto con Giucas, Soleil, Davide ed in particolare con Jessica Selassiè, con la quale ha instaurato un’amicizia particolare, seppur fra alti e bassi.

Il rapporto tra Barù e Jessica Selassiè

Il nipote di Costantino della Gherardesca ha instaurato un feeling particolare con Jessica Selassiè, la sorella più grande dell’ex trio Princess. La loro affinità nella casa è nata in cucina: entrambi sono appassionati cuochi ed hanno una dedizione particolare per la tavola e l’ordine in casa.

Tra Barù e Jessica si è consolidata una bella amicizia che - prima dell’ultima puntata - sembrava destinata anche a diventare qualcosa di più, sebbene Barù abbia sempre sottolineato la sua volontà di non voler fare nascere storie sentimentali all’interno della casa.

Jessica non ha mai nascosto il suo particolare affetto per Barù, contraccambiato da quest’ultimo con alti e bassi.

Sempre nella scorsa puntata, i due sono stati protagonisti di numerose clip in cui Barù reagisce alle accuse fatte da Jessica nei suoi confronti, nei giorni precedenti, di essere uno stratega e di essersi avvicinato a lei per riuscire ad ottenere la finale. Durante la puntata, sono andati in onda confessionali in cui Barù reagisce alle parole di Jessica a suo modo, usando parole negative nei confronti della principessa, la quale, particolarmente provata e offesa, ha poi ottenuto le scuse da Barù.

Non sappiamo come andrà a finire tra i due: di sicuro Barù è finalista, mentre Jessica è in bilico insieme a Giucas per il televoto di lunedì sera, anche se dai sondaggi è favorita per la vittoria.