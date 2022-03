Il GFVip sta per giungere al termine, la finale è prevista per lunedì 14 marzo 2022. Al termine della 47^ puntata, Jessica Selassié ha spiegato a Manila Nazzaro perché vuole arrivare a tutti i costi in finale come la sorella Lulù. Poi, le due concorrenti hanno parlato del cachet ricevuto in questi mesi. In particolare, l'ex Miss Italia ha sostenuto che è normale che chi ha una carriera televisiva abbia percepito più soldi.

Jessica spiega la sua posizione

Nel post-puntata di lunedì 7 marzo, Jessica ha spiegato la sua posizione a Manila. Nel dettaglio, la Principessa ha rivelato che le farebbe molto piacere vincere il GFVip come tutti i "vipponi".

Sebbene la 26enne abbia precisato di non rimangiarsi le parole, al tempo stesso ha voluto fornire un ulteriore dettaglio sulla voglia di arrivare alla puntata finale: "Se siamo in due abbiamo più possibilità".

A tal proposito la Principessa ha rivelato che con i soldi del montepremi aiuterebbero la famiglia. Parlando di guadagni, la diretta interessata ha sostenuto che lei e Lulù rispetto agli altri concorrenti hanno percepito un cachet inferiore: "Non ho guadagnato in pratica, perché tutto quello che mi danno...".

La versione dell'ex Miss Italia

Dopo avere ascoltato Jessica, Manila Nazzaro ha detto la sua.

La 44enne pugliese ha cercato di spiegare alla coinquilina di vedere il lato positivo della partecipazione al GFVip: "Tu stando qui sei mesi, ha fatto un investimento per il futuro".

Secondo il punto di vista di Nazzaro, le Principesse avranno nuove opportunità di lavoro grazie alla visibilità ottenuta nella casa di Cinecittà. Per quanto riguarda il cachet percepito dai concorrenti del Reality Show, Manila ha affermato: "Ovvio che prendi meno rispetto a noi, ci sta. Noi abbiamo 20 anni di carriera in tv..." Stando al punto di vista dell'ex Miss Italia, lo stesso discorso vale per Lulù.

Tuttavia, la gieffina si è detta sicura che tutte e le sorelle Selassié avranno la possibilità di mettere soldi da parte in futuro proprio grazie all'esperienza vissuta al GFVip.

L'accaduto

Lulù Selassié si è aggiudicata il posto di seconda finalista del GFVip da qualche settimana. Jessica Selassié invece, è ancora in bilico.

A pochi giorni dalla fine del reality show, la più grande delle sorelle Selassié sembra disposta a tutto per arrivare in finale come la sorella.

In più occasioni, Jessica e Lulù hanno spiegato di voler vincere il programma per aiutare economicamente la famiglia. Secondo Manila, tutti sono al GFVip per vincere visto che i soldi servono a tutti.